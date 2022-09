[Ambiente] Te presentamos la araña que teje seda dorada

¿Te has fijado que algunas telarañas son muy, pero muy resistentes? Es común que de pronto tengamos que sacudirnos telarañitas porque nos cruzamos en su camino, pero hay algunas que parecieran estar hechas de hilo muy resistente.

Una de las arañas que se caracteriza por hacer una tela extremadamente fuerte es la Araña de Seda Dorada, precisamente porque además de estar reforzada, tiene destellos dorados ante la luz del sol.

Su telaraña, al ser tan fuerte, puede atrapar incluso aves y serpientes pequeñas que difícilmente lograrán escapar./ Cortesía | Osiris Ocampo

Además, su tamaño es muy imponente y es por eso que acá recordaremos que aunque todas las arañas poseen veneno, no todas son peligrosas para la salud humana. Pese a que por su tamaño sí pueden llegar a morder, no representan ningún peligro (yo he tenido entre mis manos a varias de estas amigas).

Algo que distingue a estas arañas es que la hembra, que es la grandota, vive hasta 30 días, mientras el macho a veces no es ni de la mitad de su tamaño y vive la mitad. Por supuesto que también su función como depredadoras de insectos y arácnidos es ,fundamental para los ecosistemas.

Pero acá va algo sorprendente sobre ellas: su telaraña, al ser tan fuerte, puede atrapar incluso aves y serpientes pequeñas que difícilmente lograrán escapar.

La telaraña también para ellas es un escudo protector. De hecho, actualmente se estudia el material del que hacen la telaraña para desarrollar materiales antibalas porque su producción sería muy económica, es más fuerte que el acero y, además, es biodegradable.

Por ahí escuché alguna vez a un experto en arañas decir que se calcula que, si se pudiera imitar de manera artificial este material y crear un hilo del grosor de un lápiz, tendría fuerza suficiente para detener aviones pequeños. ¡Increíble!, ¿no?

