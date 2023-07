[Ambiente] Olvidada, la agenda ambiental

En el mar inmenso de las redes sociales, el algoritmo ha aprendido muy bien qué me debe llegar y qué no. Lo alimento con calma y casi religiosamente todas las noches con mis “likes” sobre ciencia, ambiente y algo de política.

En los últimos días, la política es la que más me salta en posts de plataformas digitales. Fotos de personas que aspiran a un cargo público en las próximas elecciones cuyo rostro no conozco pero que ahora llenan las redes con acciones y fotografías con personas de la tercera edad y perritos. No solamente eso, parece que las agendas más olvidadas son las que más les gusta presumir. Claro que una de ellas es la agenda ambiental.

La tasa de deforestación en el país es alarmante. En Morelos se están devastando nuestros bosques. Pero las fotos presumen campañas de reforestación que sirven lo mismo que un curita a una descalabrada. Sin embargo, hay algo que me preocupa de manera genuina: el hecho de que las personas que quieren ser candidatas no se informen bien.

Hace varios años tuve la oportunidad de trabajar en la elaboración del libro Árboles de Cuernavaca: nativos y exóticos. Colaboré en la colecta de ejemplares, redacción y diseño editorial. Me gustaba mucho recorrer las calles y darme cuenta que los árboles para las personas que habitan la ciudad de la eterna primavera son uno de sus más grandes orgullos.

Las personas conocen a las especies, sus periodos de floración y les genera una identidad muy especial. Una persona puso hace unos días en redes una “recomendación” de los árboles endémicos para plantar en nuestra ciudad: Jacarandas, Eucaliptos, Araucarias, Laureles y Tulipanes. Decoraba la publicación con una imagen muy optimista de una reforestación.

Cortesía | Karime Díaz

Las redes no perdonan y por supuesto que las redes saltaron por los numerosos y garrafales errores en el post, que dejan en evidencia lo mucho que los políticos en general desconocen la tierra que pretenden gobernar. Primero, Morelos no tiene especies endémicas de árboles, porque esto significaría que única y exclusivamente crecen en este estado… pero pues no. Segundo, ninguna de las especies enlistadas pertenece de manera natural si quiera al país.

Tenemos muchas especies nativas en el estado, pero algunas de ellas incluso cambian según el municipio. Por ejemplo, en Huitzilac hay pinos, encinos y oyameles, pero se debe revisar con particularidad cuales sí y cuáles no. En Tlaquiltenango serán especies como cazahuates, copales y tepeguajes, por decir algunos.

Lo bueno de todo esto es que los morelenses cada día estamos más informados de nuestro territorio y ya no tan fácil estos “errorcitos” pasan desapercibidos. No me queda más que hacer un llamado a las y los aspirantes a cargos públicos a que se pongan las pilas porque en nosotros, los votantes, sigue presente el hartazgo hacia políticos simuladores.