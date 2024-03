Venados UAEM: David Gómez es el nuevo dirigente del deporte

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tiene a un nuevo dirigente deportivo al concluir el periodo de seis años de Álvaro Reyna Reyes. Se trata del entrenador David Gómez Miranda.

La máxima casa de estudios de la entidad hizo oficial la llegada de su nuevo dirigente del deporte para el siguiente periodo, el profesor David Tlacaelel Gómez Miranda, quien se desempeñaba como entrenador del taller de crosffit y halterofilia.

Sobre David Gómez Miranda

Gómez Miranda también ha sido presidente de la asociación de halterofilia en el estado, desde donde impulsó la práctica de este deporte que ha tenido grandes resultados a nivel nacional, en eventos como Juegos Conade y los Universitarios del Consejo Nacional del Deporte de la Educación.

Ahora tendrá la responsabilidad de hacer lo mismo, pero con todo el deporte universitario de la UAEM, institución que en estos momentos se alista para representar a la entidad dentro de los Juegos del Connde que están por llevar a cabo la etapa eliminatoria regional y donde la UAEM será sede de algunas disciplinas, tal como lo informó el director deportivo de los Venados a las pocas horas de recibir el nuevo nombramiento emanado desde la rectoría.

Universiada Nacional, el primer compromiso

El dirigente deportivo comentó que al tomar la estafeta se encuentra en estos momentos dando seguimiento a la preparación rumbo al proceso eliminatorio de la Universiada Nacional 2024 en el que la UAEM ya tuvo sus selectivos internos, y ahora como único representante del estado estará en competencia dentro de la etapa regional de la que surgirán los deportistas clasificados a la etapa nacional que en este año se realizará en Aguascalientes.

“La UAEM ya realizó su etapa intramuros, y en el estatal desafortunadamente por situaciones presupuestales, nada más nosotros estamos registrados para representar al estado en la etapa regional”.

La eliminatoria regional de la que hizo mención se realizará del 15 al 22 de abril, la cual entre otras sedes la UAEM albergará tres disciplinas: basquetbol 3x3, futbol con bardas y el handball.

“La etapa regional se realizará en diferentes sedes, como son UAEMEX en el estado de México, la UNAM, la Universidad Anáhuac, y algunas se tendrán en las instalaciones de la UAEM, en el caso de handball, futbol bardas y básquetbol 3 x 3”.

El dirigente dijo que la expectativa que tendrá al llegar ala dirección deportiva será “mantener al menos el mismo rendimiento que se ha tenido con las administraciones anteriores que nos han dado el apoyo; como encargado de la disciplina de halterofilia estamos buscando clasificar a la mayor cantidad de alumnos a la etapa nacional y tener un éxito en este próximo evento nacional”.

Agregó: “Estamos dándole el impulso y el apoyo a todos los atletas y entrenadores para facilitarles todo en este transcurso de la etapa regional en busca de los mejores resultados para nuestra universidad”.

“Es una gran labor la que se me ha encomendado, vamos empezando y quizá en este año no se vean los resultados de nuestra gestión, pero buscaremos de inicio que al menos se mantengan y se mejoren poco a poco con el trabajo colaborativo tanto de entrenadores como de la parte administrativa quenos ha dado siempre el apoyo, así como el sindicato de la Universidad y los académicos; buscaremos no quedar mal con esta gran encomienda”,concluyó.