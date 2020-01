¡Van por el boleto!

En la fosa de salto de la Unidad Deportiva de Cuautla se observa a lo lejos una pareja. Son dos jóvenes que intentan una y otra vez saltar más fuerte, más alto, más rápido.

Se trata de los hermanos Álvarez Tello que en cada intento tratan de ganar centímetros para lograr la marca. Dana es especialista en salto de longitud y Samuel, además, practica los 400 metros planos de velocidad pura.

El objetivo lo tienen muy claro, lograr en el próximo campeonato estatal de atletismo programado el 8 y 9 de febrero en Cuernavaca, el pase a sus primeros Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la nueva apuesta de las autoridades federales para promover el deporte entre la juventud mexicana.

Estos juegos reemplazarán este año a la Olimpiada Nacional que funcionó por cuatro sexenios y que ahora con la histórica velocista Ana Gabriela Guevara al frente del organismo federal, ha sufrido algunas modificaciones, iniciando con el nombre y siguiendo con la forma de clasificar a los deportistas, además de la eliminación de la categoría elite Sub 23.

Para los Álvarez es un reto llegar a estos juegos y ganarlos, como lo será para los miles de deportistas de su edad que hay en el país y que persiguen el mismo fin: ¡llegar a lo más alto del pódium!

La tarea no es fácil; en cada intento buscan perfeccionar su técnica para brincar un centímetro más en cada salto, con trabajo intenso a doble sesión.

Por casi dos horas en la mañana, trabajan teniendo como principales enemigos a las propias condiciones naturales, el viento que por hoy pareció rendirse, y el sol que en cada minuto que avanza quema un poco más y exige un mayor esfuerzo a los saltarines.

Sin embargo, por la tarde, ya en compañía del resto de sus compañeros del club de atletismo Corebo al que pertenecen y de su entrenador, el profesor Carlos Ortega Carrasco, tendrá una segunda sesión de entrenamiento.

Por el momento son los únicos del grupo que así trabajan, mañana y tarde, demostrando el firme deseo de mejorar sus marcas para lograr el objetivo.

BUSCAN MEJORAR SUS MARCAS

El amor al deporte surgió en ambos desde pequeños, cuando su padre los llevaba a correr a campo traviesa entre los cerros.

Sin embargo, su dedicación a este deporte la empezaron a tener gracias a los juegos escolares donde empezaron a destacar en nivel Medio Superior.

Hoy Dana, con 19 años, y Samuel que cumple este día cumple 18 años, buscan escribir su propia historia en el atletismo morelense.

Dana a la par de su hermano empezó a dedicarse de lleno al salto hace un año y con tan buen inicio que llegó a participar en los Juegos de Medio Superior en Aguascalientes 2019, donde se ubicó entre las mejores 10 del país.

Aunque se trató de su primera experiencia nacional, la saltadora se prepara para batir su propia marca que es de 5 metros con 15 centímetros. Con ello aspira a ser la mejor del estado y estar entre las mejores 15 marcas que llegaran a los Nacionales Conade en la categoría Sub 20.

Por su parte Samuel tiene un similar recorrido en las pistas, pese a ser más joven, pues es categoría Sub 18.

Su mejor marca en el salto de longitud son los 6.28 metros, pero buscará alcanzar el 6.50 para asegurar el pase a los Nacionales.

Sobre la velocidad, tiene una marca de 52 segundos en los 400 metros planos, prueba que es dominada actualmente por los también cuautlenses concentrados en el CNAR de la CDMX (Centro Nacional de Talentos y Alto Rendimiento) Axel Omar Lorenzo y Hugo Arce, dos de los mejores tiempos del país y que junto a Luis Antonio Avilés Ferreiro que este año subirá a la categoría Sub 20, son la inspiración de Samuel para ser mejor cada día.

En su palmarés reciente, participó al igual que su hermana en los Nacionales de Aguascalientes y luego en la Olimpiada Nacional en Chihuahua. En ambos los nervios lo traicionaron sin lograr una buena clasificación.

En Aguascalientes cometió faul en sus tres intentos; y semanas después en Chihuahua, no estuvo cerca de su mejor marca al dar un brinco de 5.80 metros.

“Estuve lejos de la marca y no pude clasificar a la final, me traicionaron los nervios pero mi entrador Carlos me habló y dijo que era algo habitual en los principiantes, así que me estoy preparando para regresar y superar lo hecho, clasificando al regional y estar en el Nacional de Conade”.

“Hace un año, en mi regreso al atletismo, saltaba 5 metros, y ahora estoy tratado de llegar al 6.50 para dar la marca; espero en la etapa estatal poder darla, mientras que en los 400 debo estar al menos en los 52 segundos en el estatal y para llegar al Nacional estar debajo de los 50 segundos”, puntualizó Samuel.

Carlos Ortega es quien ha llevado la preparación de los Álvarez que a la fecha han ido superado sus registros, algo que los tiene muy motivados para buscar algo más en los eventos de este 2020.