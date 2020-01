Por La Libre

1.- Luto en el deporte, el viernes como a las cinco de la tarde, corrió la noticia de la muerte de Rosalío Gama Romo, quien fuera árbitro profesional, y junto con Carlos Bernardo Ortega Brito llenaron una gran época en la entidad en el balompié, pitaron en la segunda división nacional, y tanto Joaquín Urrea Reyes como Arturo Yamazaki, sobre el dúo dinámico dijeron, don Joaquín, que si se juntar a los dos, se tendría el mejor silbante del mundo, y el peruano que “le pedí a dios que me enviara al mejor nazareno del mundo y sí, me lo cumplió, pero en dos, Rosalío y Berna Ortega”, y en el inicio de un torneo más de la máxima categoría, Gamita dejó de existir en esta vida para que allá, en donde se encuentre, haga lo mismo, porque era su pasión esta profesión, pero igual fue actor, administrador y beisbolista, todo un personaje, y fue de los primeros a los que entrevisté en esta carrera, allá por 1982, y la relación de amistad prosiguió, y no se nos olvide que los tiempos del señor son perfectos, y seguro necesitaba a un árbitro, un actor y un administrador y se llevó a Rosalío. Sin duda que nos volveremos a ver y lo vamos a seguir y a criticar en un periódico o en la radio y, ahora, en las benditas redes sociales.

No recuerdo haberlo visto enojado, nunca un reclamo cuando se le criticaba, estaba listo para el arbitraje, profesión que cultivó por mucho tiempo, y así se le recuerda al buen Rosalío, y desde donde esté, que ayude a los tantos jóvenes morelenses para que sean, al fin, tomados en cuenta para la categoría superior por Arturo Brizio, el que ha hecho del arbitraje un lugar prohibido para la capacidad y el trabajo, y sí espacio para la medianía.

Alguien decía que como Gabriel Gómez y otros, había decenas en el arbitraje del país, y es cierto, pero Gaby tuvo el respaldo de un personaje que siempre vio por ellos, más que para sí, Francisco Alva Meraz, a quien se le ofreció ir a la categoría superior y siempre respondió “mejor ayude a nuestros árbitros de Morelos”, pero algunos malagradecidos ni se acuerdan. Hay que ser bien nacido para ser agradecido, los otros, nada; allá ellos.

La buena noticia es que ya el señor Gasso ya no está en el arbitraje y ahora se tiene a Mauricio Morales, Quetzalli Alvarado y una persona de apellido Santana, mientras que el señor Arturo Brizio sigue sin aparecer ni trabajar, lo que es decepcionante, y los que están llegando o se conservan deben tener cuidado para no sobresalir porque estarán en el riesgo de perder su lugar. Brizio no entiende, ni lo hará nunca, porque ve este trabajo con los oídos, y sólo tiene tiempo para escuchar los halagos. De ese tamaño todo.

2.- Los Arroceros del Cuautla fueron a Uruapan para enfrentar a los Aguacateros y se regresó con una igualada sin anotaciones, después de que en la primera vuelta se perdió, y en la Heroica, pero ya se siente la mano de Carlos González y de Ramón Figueroa, por lo que se regresó contento para continuar el evento y viene el Deportivo Cafessa y luego el Deportivo Calor, y con el primero 1-1, en territorio jaliciense, y en Monclova, se ganó 3-2 al Deportivo Calor, equipo al que alguna vez dirigió Figueroa, así que algo debe saber de esa escuadra para darle la bienvenida y que los tres guarismos se queden aquí.

3.- Selva Cañera 5-0 a las Fuerzas Básicas del Deportivo Alebrijes de la liga de ascenso, en la unidad deportiva La Perseverancia de Jojutla, anotando Julián Zaragoza, Manuel Palacios, Carlos Cejas, Fernando Hernández y Emiliano Ocampo.

4.- ¿Qué pasa con la Universidad?, pues habrá que esperar el regreso a clases, pero no se espere nadie que vengan cosas espectaculares, y si vienen, nadie las difundirá. El talento no es para todos, se sabe