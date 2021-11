Torneo de golf inicia con gran participación en Cuernavaca

Con bastante participación inició el XII Torneo Abierto de Cuernavaca 2021, que se lleva a cabo del pasado 12 al 15 de noviembre, competencias en las que 80 golfistas de distintas categorías que llegaron de varios estados del país así co0mo morelenses buscarán el título dentro del torneo.

Este histórico campo, albergará durante estos cuatro días a jugadores de diversas categorías: Primera, Segunda, Tercera, Damas e infantiles, que recorrerán el campo para lograr uno de los mejores lugares y poderse llevar uno de los excelentes premios.

Durante la competencia se premiará con un automóvil de lujo modelo 2022 en el primer Hole in One en el hoyo #7/16 y con un carrito de golf en el primer Hole in One en el hoyo #5. Asimismo el se premiara al mejor O´yes de cada Foursome/Fivesome cuando pasen por primera vez por el Hoyo #5 y este domingo se premiará al mejor O´yes de cada Foursome/Fivesome cuando pasen por primera vez en el hoyo #7 y el lunes se premiará a los mejores O´yes del torneo en el hoyo 5# y en el hoyo 7#.

En el Club de Golf Cuernavaca se vive un gran ambiente deportivo y familiar asimismo, es muy importante mencionar que el Club de Golf de Cuernavaca está operando con todos los protocolos sanitarios para garantizar la salud y tranquilidad de todos sus visitantes, por lo que toda la competencia deportiva se llevará a cabo en apego a los lineamientos y disposiciones que determine el semáforo epidemiológico vigente para cuidar la salud de todos los asistentes.

Quien se encuentra muy optimista como siempre es Eduardo Martínez Coghlan coordinador y operador del evento, y que estará atendiendo directamente el torneo ya que no jugará porque su participación es en el de Semana Santa del cual es el campeón, también muy satisfecho porque hubo una gran respuesta al inscribirse muchos jugadores más que en otros clubs que también hacen su torneo.





