Teresa Hernández se destaca al frente de Pejelagartos de Oaxtepec

Nunca se había dado el caso de que una mujer llegara como presidenta de un equipo en la Tercera División profesional. Sin embargo, en Morelos Teresa Hernández está al frente de los Pejelagartos de Oaxtepec, quienes juegan de locales en el estadio Olímpico del centro vacacional ubicado en Yautepec.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, Hernández Ibáñez narró que inició en el año 2020 como presidente del equipo, pero aclaró que siempre ha estado en contacto con el futbol, ya que su esposo Irving Portillo Gutiérrez jugó previamente.

"Familiarizada en este deporte de las patadas, pero surgió que poco a poco fuimos tomando las riendas al organizar y armar a un equipo en la cuarta división. Vimos que en el futbol había niños talentosos para jugar y con escasos recursos, y formamos el equipo Nido Águila que dio mucho de qué hablar, ya que el equipo se coronó como campeón de la Liga Prodefut, entonces muchos pasaban de edad que ya no podían pertenecer a la cuarta división, así que decidimos con mi esposo conseguir una franquicia de Tercera División".

Narró que para ello se empaparon de la historia del Oaxtepec que desde la tercera llegó invicto a la primera división con el entrenador Arnauda.

"Vimos la historia de jugadores que habían jugado, entre ellos a Lavolpe y otros más. Hablamos con las autoridades y conseguimos jugar como locales. Aquí nacen los Halcones de Oaxtepec en el 2020, luego entramos a participar en la Liga Central de Reservas donde se realizó un buen desempeño llegando hasta repechaje; después entramos a la Tercera División profesional del futbol mexicano".

Comentó que el sueño es llegar a ocho años a la Primera División del futbol mexicano.

"Si en este tiempo no se logra, con el equipo de socios compramos una franquicia, con ellos se ha investigado lo que fueron los Halcones de Oaxtepec, queremos regresar el futbol a este bello lugar. En dos años tenemos que conseguir el ascenso a la Segunda División, y así llegar a las divisiones que siguen, como es la de Expansión para dar el salto al futbol MX. Por el momento contamos con un buen entrenador como es Héctor Vidal".

¿Cómo está el equipo de Tercera División?

"Bueno, el equipo está muy bien. Tenemos 34 jugadores registrados ante la federación, pero abajo, para tener una escala en cuanto a edades está el equipo de la Sub 18 que participa en la Ligar Intermedia Estatal de Morelos. De ese equipo pasan a la Tercera División. Tenemos, y se va a armar muy bien, la estructura con proyecto de escuelas de futbol para llegar a la Primera".

¿Piensan cambiarle el nombre al equipo?

"Sí, claro que sí. No se realizó el cambio de nombre porque se nos vino el tiempo encima y ya no pudimos hacerlo a tiempo, pero ya pronto vamos hacer los trámites para que esté con el nombre que debe de estar. Sobre los rivales le diré que estamos en un torneo muy competitivo. Hay muy buenos equipos en Morelos y también en Guerrero. Quiero aprovechar para hacer la invitación a la afición del futbol para que nos acompañe a los juegos locales, a que vean las redes sociales. No tenemos Primera División en Morelos, pero con nuestro proyecto vamos a llegar".

¿Tiene jugadores en el América?

"Se logró que ingresaran a las fuerzas básicas del América en Coapa: César Moreno Pérez, Jorge Lavín Franco, Horacio Pérez Orozco y Mario Aragón Aguilar, ahí están muy bien visoreados y llevan buen proceso. La verdad que el futbol es un súper reto muy grande. Es un reto bien padre, antes esto era para los hombres, pero ahora también para las mujeres, pues es muy reconfortante", concluyó.