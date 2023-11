Tamaulipas y Querétaro destacan en Juegos Nacionales de Trabajadores

Después de dos días de actividad en los Juegos Nacionales de los Trabajadores que tienen como sede principal el Centro Vacacional de Oaxtepec “Adolfo López Mateos” del IMSS, en el voleibol de sala de categoría libre hay equipos que están ya con el pase asegurado a semifinales dentro de la rama femenil.

Con dos victorias al hilo, en el grupo A, Tamaulipas marcó la pauta al ganar a sus dos rivales de grupo, las escuadras de Guerrero y Guanajuato, para clasificarse como líder a la fase de semifinales.

En el grupo B, el primer puesto le pertenece a la sexteta de Querétaro, quien dominó a sus rivales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSS) y al estado de Baja California.

De acuerdo al sistema de competencia, en este torneo se clasifican a la fase final el primero y segundo lugar de cada grupo, jugando de forma cruzada: 1 del A vs 2 del B, y 1 del B vs 2 del A.

Por otro lado, los terceros lugares de cada grupo jugarán un partido por el quinto y sexto lugar.

De esta manera en las semifinales que se juegan este 8 de noviembre, se enfrentarán, Tamaulipas frente al SNTSS a las 10 horas, y Querétaro que se mide a Guerrero.

Mientras el duelo por el tercer lugar lo jugarán Baja California y Guanajuato. Todos los partidos se juegan en las canchas de voleibol de sala del Centro Vacacional Oaxtepec.

Rama Varonil

Los equipos que fueron en mayor número, se clasificaron en tres grupos. En el grupo A el primer puesto fue de Durango al ganar sus dos partidos, en el B el primero fue del Sindicato de la Conade, y en el C el sitio de honor lo ocupó el cuadro de Querétaro.

Aquí se clasificaron los 8 mejores lugares para jugar la fase final. Los primeros lugares tomarán la posición del 1 al 3 del ranking general; los segundos lugares tomarán la posición del 4 al 6 del ranking general; y se tomarán los dos mejores terceros lugares para la posición del 7 al 8.

Los juegos serán: 1 vs 8, 2 vs 7 , 3 vs 6 , 4 vs 5. Los cuartos de finales se juegan este miércoles de la siguiente manera:

Sindicato de Conade vs Michoacán

Nuevo León vs Sonora

Querétaro vs SNTSS

Durango vs Guanajuato.