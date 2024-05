Suspenden el torneo en la liga Flag Morelos de tocho bandera

Debido a los días festivos de mayo, este domingo 5 el torneo de Primavera 2024 de la Liga Estatal de tocho bandera, organizado por la organización Flag Morelos, no tendrá actividad.

El torneo entrará en pausa y la jornada de arranque de los playoffs se reanudará hasta el domingo 12 de mayo. Así lo dio a conocer la organización del torneo al anunciar el arranque de la postemporada del torneo de Primavera 2024 en dos semanas más, dentro de sus 5 categorías de rama femenil y cuatro de varonil.

Por lo pronto, los equipos que lograron su clasificación como primeros lugares de cada grupo o categoría tendrán la oportunidad de velar armas de cara al arranque de la parte más emocionante del torneo donde se verán cara a cara los mejores equipos de la fase regular.

Rama femenil

Dentro del grupo uno de rama femenil, Rockets terminó invicto con un paso de ocho triunfos y cero derrotas, con una producción ofensiva de 269 puntos por solo 125 en contra; en segundo lugar se instaló Wildcats con cuatro triunfos y cuatro derrotas, en tercero Wildcats Junior con una marca de 3 ganados y 5 perdidos, y en cuarto las Pinks con igual marca aunque con una menordiferencia de puntos a favor.

Dentro de la división 2, en la cima se instaló el equipo Wolves con marca invicta de 8 ganados y cero perdidos y una producción de 219 puntos a favor por sólo 59 en contra; en segundo lugar se ubicó Borregas ITESM con paso de 6 ganados y 2 perdidos, en tercero Rotas con marca de 5 ganados y 3 perdidos, y en cuarto Wildcats con cuatro ganadose igual número de perdidos.

Por la división 3, Flags Ex fue el líder con paso perfecto de 8 ganados y sin derrota, con 253 puntos a favor y sólo 58 en contra; atrás se ubicó Eternals con 6 y 2, empatado con Wildcats y Lions, todas ellas con la misma marca.

Por la división cuatro, el líder es Raptors con marca de 8 ganados y cero perdidos, con 252 puntos a favor y 77 en contra;Rocketsse fue al segundo lugar con 7 ganados y un perdido,Wildcats en tercero con 6 y 2 empatado con Ever Team, pero por su menor diferencia de puntos se fue al cuarto lugar.

Y dentro de la quinta división, la cima es para M and M con marca de 8 ganados y cero perdidos y un puntaje a favor de 128 contra 58 recibidos; en segundo lugar Rockets superó sólo por diferencia de puntos a Falcons ambos al terminar con 7 ganados y un perdido, mientras que Wildcats se fue al cuarto lugar con paso de 6 ganados y 2 tropiezos.

Rama varonil

En la primera división el puntero fue Rockets con paso de 7 ganados y un perdido, dejando en segundo lugar a Pitbulls, el campeón, con marca de 6 ganados y 2 perdidos, igual que Vikingos y Training Camp, pero estos con unamenor diferencia de puntos.

En la segunda división, el puntero fue Golden Boys con paso perfecto de 8 y cero, en segundo lugar finalizó Rockets con 7 y 1; en tercero Texans con 6 y 2, superando por diferencia de puntos a Wildcats que terminó en cuarto lugar con la misma marca.

En la tercera división, el primer sitio se lo llevó Mighty Pigs con paso invicto de 8 y 0, dejando atrás a Bandidos con 7 y 1, lo mismo que EvarTeam, mientras que el cuarto lugar fue para MayekawaPistons con 6 y 2.

Y por la cuarta división en el sitio de honor finalizó Wildcats con paso de 8 ganados y sin derrota, en el segundo lugar se colocó Stingers Junior con 7 y 1, en tercero Rockets con el mismo paso de 7 y 1, y en cuarto Flag Ex con 6 y 2.