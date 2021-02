Se quedan en casa: no hubo apoyo a ciclistas para participar en Copa Federación

Los ciclistas de Morelos que tenían la intención de acudir a la Primera Copa Federación de pista y ruta de ciclismo para categorías Juvenil y Elite en Jalisco, se quedaron en casa, pero no por cuestiones de la pandemia, sino por la falta de recursos para pagar su traslado al estado de la perla de occidente.

De acuerdo al entrenador del combinado morelense conformado por pedalistas de Cuautla, Arturo Rodríguez Medina, no lograron conseguir el apoyo que necesitaban para poder asistir a este evento nacional que dio inicio a partir de este jueves, por lo que sus pupilos se perdieron del primer evento oficial del año y que sería parte de su clasificación en el ranking nacional.

“Nos prometieron apoyo las autoridades pero nunca nos resolvieron, este es un golpe duro para todo el equipo que venía trabajando para empezar con el pie derecho la temporada de competencias”.

Rodríguez Medina había anunciado el fin de semana que el grupo de cinco pedalistas que conforman el equipo ADHD-México "Sportech-Cuautla", estaba ya listo para iniciar la actividad con la primera gran competencia del año, sin embargo esa intención se cayó de último momento.

“Tocamos las puertas, pero no hubo respuesta, falta de seriedad”.

Los integrantes que se quedaron con las ganas de reaparecer en una competencia oficial durante esta pandemia, son Natalia Rodríguez Hernández, la más joven del grupo de categoría Juvenil C femenil; Víctor Moreno Barajas, Juvenil Sub 23, Daniel Rodríguez Hernández de Juvenil Sub 23, Mariana Rodríguez Hernández de la Juvenil femenil Sub 23, la de mayor experiencia con recorrido ya internacional, y Agustín Moreno Barajas de la Juvenil C varonil.

El evento, de acuerdo a la convocatoria, se realizaría a partir de este jueves 18 y hasta el sábado 20 en el Velódromo Panamericano de la entidad jalisciense, en las competencias de pista, mientras que el domingo 21 se tienen programadas las pruebas de ruta.