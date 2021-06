Se pierde oportunidad de acudir a los Juegos Olímpicos 

El relevo mexicano 4 x 400 metros planos varonil, no pudo conseguir este domingo su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, sin embargo buscarán un último intento 29 horas después al competir de nueva cuenta esta noche de lunes contra otro equipo de la localidad.

La oportunidad para dar marca a la justa veraniega finalizan este 29 de junio en los eventos oficiales, y el equipo mexicano consiguió una última competencia en el mismo país caribeño para intentar conseguir el pase.

Este domingo por la tarde, el cuarteto mexicano integrado por Daniel Stokes, mexicano radicado en Estados Unidos, Luis Antonio Avilés Ferreiro de Morelos, Édgar Ramírez de Guanajuato y Valente Mendoza de Jalisco, lograron un tiempo de 3:04:46 minutos, insuficiente para dar la marca a la justa veraniega.

El equipo nacional no pudo mejorar el tiempo que habían registrado semanas antes en Florida, Estados Unidos, donde habían cronometrado 3:04:17 el pasado 5 de junio.

Daniel Stokes fue la novedad en el relevo en sustitución de Carlos Salcido que había corrido en suelo estadounidense.

En esta oportunidad Daniel fue el abridor entregando la estafeta a Luis Avilés, quien a su vez entregó a Édgar Ramírez y Valente Mendoza volvió a cerrar.

México fue superado en la prueba por el equipo de Bahamas que finalizó con un tiempo de 3:02:87.

Pero cuando se pensaba que ya estaba perdida toda posibilidad, desde Bahamas horas después se dio a conocer que los mexicanos volverán a tener un último intento cuando estén en competencia este lunes a las 21:20 horas, tiempo del país caribeño, 20:20 horas, tiempo del centro de México.

“Nos informan desde Bahamas que van a buscar una última oportunidad, ellos no regresaron a México como estaba planeado, y corren esta noche a las 21:20 horas contra otro equipo, no sabemos todavía contra quien, pero debe ser un evento que contará con aval oficial para intentar de nueva cuenta dar la marca a Tokio”, señaló Carlos Ortega Carrasco, entrenador en Cuautla de Luis Avilés.

Para el experto en atletismo, el correr en Bahamas no fue la mejor opción que pudo tener el combinado mexicano; “correr en pruebas explosivas (de velocidad), no es muy recomendable a nivel del mar; la altura y la humedad son condiciones muy desfavorables para intentar dar una marca. Para mi punto de vista hubieran elegido ir a una zona alta, Europa por ejemplo, pero no sabemos por qué eligieron un país a nivel del mar”.

Esos factores pudieron influir para que este domingo por la tarde el equipo mexicano no pudiera mejorar su registro; “creo por eso ahora lo intentarán de nuevo corriendo por la noche, sin tanto calor y donde la humedad se sentirá un poco menos”, puntualizó Ortega Carrasco.