Se llevó a cabo torneo de ajedrez en Chalcatzingo

Con la participación esperada de más de 100 ajedrecistas de los diferentes municipios de la entidad, se realizó el torneo de ajedrez en Chalcatzingo, dentro del Festival del Sol, organizado en el municipio de Jantetelco.

En su cuarta edición, se convocó a jugadores de cuatro categorías, en la que los primeros cinco lugares recibieron premiación: Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Libre, con una bolsa total a repartir de 10 mil pesos entre premios en efectivo y en especie.

La única categoría que recibió premiación en efectivo fue la Libre, ya que en el resto de categorías consistió en especie, como medallas, juegos de ajedrez y reconocimientos, confirmó el organizador y profesor, Julio César Gutiérrez Vara.

En el torneo se contó con la asistencia de los seleccionados estatales que estarán representando a Morelos en los primeros Juegos Nacionales Conade, que estaban programados para celebrarse en el próximo mes de abril en Tabasco, pero que ahora por la suspensión del evento por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, estarán en espera de la nueva fecha.