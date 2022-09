Se inaugura el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2022

Realizando la clásica "Temo señal" a petición de cientos de deportistas, Cuauhtemoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, inauguró la tarde de este martes la décima edición del Encuentro Nacional Deportivo Indígena que se realiza en la suelo zapatista.

La justa se lleva a cabo desde este 26 de septiembre y se prolongará hasta el próximo sábado 1 de octubre con actividad en la sede principal del Club Dorados de Oaxtepec.

Tras realizar el clásico festejo que lo inmortalizó en su etapa como jugador profesional, el mandatario de Morelos puso en marcha de manera oficial la contienda, que arrancó desde esta mañana con los primeros encuentros en cinco disciplinas deportivas, incluido el atletismo donde la entidad anfitriona consiguió su primera medalla de plata en la modalidad de campo traviesa con la actuación de la atleta de Xoxocotla Ayari Saldivar Irineo.

"Este martes 27 de septiembre del presente año, siendo las 18 con 57 minutos, me es grato declarar formalmente inaugurado el Encuentro Nacional Deportivo Indígena Morelos 2022".

El mandatario en su mensaje llamó a los deportistas a divertirse "todo es mental, cuando jugué futbol me divertía en el campo con responsabilidad, igual cuando iba a jugar los mundiales orgullosamente representaba a mi país. Y cuando tocaban el himno nacional, hasta ganas me daban de llorar... pero ya saben, las burlas de mis compañeros".

Buscando motivar a los jóvenes, "el Cuauh" recordó cuando en América, equipo donde saltó a la fama, lo rechazaron en una primera oportunidad a los 15 años.

"Me metieron de defensa central (siendo delantero). Me fui llorando a mi casa pero gracias a Dios tuve una segunda oportunidad y le dije al señor que me llevó al América que yo iba a ser mejor de todos los que estaban en el campo... luchen, todo es mental, diviértanse, esta es su fiesta", agregó.





