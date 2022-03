Se forma en Morelos la Asociación de Tenis de Mesa

Este sábado 5 de marzo, la Asociación Morelense de Tenis de Mesa que se encuentra en formación, llevará a cabo el torneo estatal clasificatorio a Juegos Nacionales Conade 2022, disciplina en la que la entidad será sede del macro regional de la especialidad del 31 de marzo al 3 de abril.

Así lo dio a conocer Christian Olvera Ramírez, delegado de la ASMORTEME, quien informó que a pesar de que se encuentra en proceso la constitución de la asociación, Morelos albergará por segundo año consecutivo un macro regional de la disciplina.

Como el año pasado, esta etapa de Juegos Conade volverá a celebrarse en del Club Dorados de Oaxtepec, con la presencia de todos los estados y delegaciones que conforman la macro región C como son Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"La asociación no está dada de alta todavía ante el Instituto del Deporte del Estado, ya que se están conformando el mínimo de clubes y participantes que se necesitan, sin embargo, soy el delegado avalado por la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, y por eso el INDEM se dirige conmigo para la organización del tenis de mesa en el estado".

El entrevistado dio a conocer que la situación sanitaria que se vive por COVID-19, ha sido un obstáculo importante para no terminar con la conformación de la ASMORTEME.

"El tenis de mesa todavía no es un deporte muy conocido, tenemos con la asociación apenas seis meses de trabajo y la pandemia también ha repercutido ya que no tenemos el espacio para los entrenamientos los cuales los estamos realizando de forma particular y eso nos ha dificultado para darnos a conocer aún más con la difusión necesaria".

Una de las primeras actividades que se realizaron, dijo, fue un curso de entrenadores en nivel 1 avalado por la FEMETEME realizado el pasado mes de noviembre. “Así empezamos a trabajar en forma como asociación ya que no podemos dar apertura a las clases de tenis de mesa sino tenemos el material clasificado que son los profesores, ya tenemos a 15 y con eso ya estamos en pláticas para abrir las primeras escuelas de tenis de mesa".

A pesar de no contar todavía con la Asociación debidamente constituida, el año pasado Morelos fue también sede del regional de Juegos Conade en el Dorados Oaxtepec "y otra vez lo seremos en el mismo lugar", agregó.

Para cumplir con el compromiso y tener nuevamente presencia en el macro regional, con el apoyo del propio INDEM, Morelos realizará su selectivo estatal el próximo sábado 5 de marzo en el gimnasio "La Rana" de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca.

De acuerdo con la convocatoria, la actividad será en tres categorías en ambas ramas, dentro de las modalidades de individual, por equipos y dobles.

La categoría Infantil será para deportistas de 13 a 15 años, la Juvenil de 16 a 19 años, y la Mayor de 20 a 21 años.





