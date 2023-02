Se cumple un año de la muerte de Fernando 'La Cira' Dávila

Fernando "La Cira" Dávila, jugador y entrenador de los Cañeros del Zacatepec, cumplió esta semana su primer aniversario luctuoso, su familia y amigos rememoraron al ídolo del futbol morelense, cuyo fallecimiento conmovió a la afición mexicana.

Fernando "La Cira" jugó desde 1950 en el equipo, llegó del Distrito Federal, y posteriormente se convirtió en el último entrenador de los auténticos Cañeros del Club Deportivo Zacatepec.

"La Cira", jugador emblema del Zacatepec, estuvo en el equipo desde el primer ascenso en la temporada 1950-1951 cuando le ganaron al Toluca por 2-0, hasta el último descenso de los Cañeros en el torneo 1984-1985, ocurrido el 19 de mayo al perder contra Necaxa. Fue campeón de liga en la temporada 1954-55 y 1957-58, campeón de copa en 1957 y 1959 y campeón de campeones en 1958.

Fue el primer entrenador en el último torneo de la Primera División del Futbol Profesional Mexicano en 1985 para el equipo Cañero, como entrenador sufrió el descenso en aquel recordado partido que no se olvida ante el Club Necaxa, juego que terminó en una batalla campal en las tribunas cuando el famoso Alfredo "Harapos" Morales fallaba aquel pénalti, la afición perdió la fe y la confianza de que pudieran hacer más.

El estadio Agustín "Coruco" se convirtió en un campo de batalla, el Necaxa siguió aumentando el marcador, los aficionados invadieron el terreno de juego quitando las porterías, la malla metálica, los sonidos, los aficionados perdían la cabeza y apedreaban el vestidor donde se encontraba "La Cira" Dávila, hubo un momento en que quería salir, pero su compadre Raúl "Piteco" Sánchez lo detenía, los aficionados se quedaron en el estadio hasta como alrededor de las 7 de la noche, hora en que llegó el Ejército y se escucharon balazos en la calle y así se desalojó todo.

"La Cira" Dávila nació un 2 de junio en el Distrito Federal, pero no se supo con exactitud el año, pues cuando era pequeño se quemó la humilde vivienda que habitaban en la colonia Santo Tomás en el Distrito Federal, siendo consumida en su totalidad por el fuego, desapareciendo sus documentos, por ello no podía saber el año en que nació, aunque estima que fue en 1930.

Para calcular su edad "La Cira" tuvo que investigar la fecha del incendio del Parque Asturias en el Distrito Federal, porque solo recordaba que tenía entre 7 y 8 años de edad, así que sus años de vida fueron alrededor de 93-94, el apodo de "La Cira’" fue por doña Cirila, la señora que lo cuidaba de pequeño mientras su madre Doña Vicentita Roldán trabajaba en la Nevería Vikin del Distrito Federal.

Desde pequeño asistía a los partidos de futbol celebrados en ese desaparecido inmueble en donde vio jugar a Isidro Lángara, al "Pirata" Fuente y al "Chavo" Urquiaga, el portero que había dejado el Barcelona para jugar en México, entre otros tantos que eran todo un espectáculo.

Formó parte del equipo de futbol en la Vocacional, competía en un torneo en el campo Vivanco, en ese entonces conoció a Manuel Osorno "El Tribilín", centro delantero del San Fernando, quien era el segundo a bordo del contratista que tenía a su cargo la construcción en el interior del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec.

Manuel Osorno lo invitó a visitar Zacatepec, el camión salió con retraso, llegaron con mucho retardo primero a Cuernavaca y antes de llegar a Zacatepec le dio miedo al ver el puente del río Apatlaco en la entrada del poblado, que era de madera en ese entonces y se movía mucho. Tenía 20 metros de largo y se le hizo eterno pasarlo.

Al llegar a Zacatepec vio el frontón y se alegró, la cancha de béisbol y la alberca con sus trampolines, ubicada a un lado del campo de fútbol donde en la actualidad está la Escuela Secundaria "Enrique González Aparicio", nombre que le dieron porque fue gerente del Ingenio y falleció en un accidente aéreo rumbo a Acapulco.

Le gustó mucho la población por las instalaciones deportivas que tenía, ya que contaba con cancha de básquetbol, frontón, campo de béisbol y una plaza de toros, "aquí ya la hice", dijo, porque le gustaba mucho el deporte.

Después del largo viaje se fueron a descansar a una galera, el profesor Nacho Trelles fue también, en la galera había siete u ocho catres de tijera, en los que dormían los trabajadores que estaban al mando de su amigo Manuel Osorno.

Fueron a conocer las instalaciones del Ingenio y en el tiempo libre luego del recorrido fueron a ver un partido de fútbol, en ese entonces se jugaba a las cuatro de la tarde en la misma cancha de lo que con el tiempo fue Agustín "Coruco" Díaz.

Zacatepec le causó mucha impresión y le gustó para quedarse a vivir. A su regreso al Distrito Federal le comentó a su mamá que le habían ofrecido trabajo en el Ingenio Emiliano Zapata y estaba entusiasmado y quería volver. Con el consentimiento de su madre se fue a trabajar a la que con el tiempo fue llamada la Selva Cañera, tenía en ese entonces 17 años, pero jugaba muy bien.

Su amigo Osorno integró a Fernando "La Cira" Dávila al Club Deportivo Zacatepec, que en ese entonces participaba en el torneo nacional donde fueron campeones tres veces representando al estado, era dirigido por Gabriel Díaz Garcilazo, quien era primo e hiciera llegar al Zacatepec a Horacio Casarín, y que en el tiempo del gobernador Antonio Riva Palacio López fue presidente del equipo Zacatepec junto con el señor Doubernard y el exárbitro Joaquín Urrea.

Ingresó por primera vez a la Segunda División, de la cual fue fundador y primer campeón, logrando el ascenso al mando del profesor Ignacio Trelles. Ningún equipo ha tenido un debut tan exitoso en Primera División como el de los Cañeros, que derrotaron al Veracruz por 8-0 el 29 de julio de 1951.

"La Cira" Dávila fue el primer medio de contención del futbol mexicano, encomienda del maestro Nacho Trelles, creador de esta posición. El más grande entrenador de México le ordenaba que durante los partidos marcara al mejor jugador del equipo contrario, misión que cumplió durante 15 años en el Zacatepec. Señaló "La Cira" que al único jugador que nunca pudo quitarle el balón fue a Sabás Ponce del Guadalajara, era muy bueno, siempre jugaba de primera intención y no me permitía llegarle, de inmediato se deshacía del balón.

Nacho Trelles lo quería mucho, recuerda Fernando que en un partido contra el Oro de Guadalajara en el Estadio Oblatos de Guadalajara, el profe Trelles le ordenó que hiciera una marca personal sobre el brasileño Luis Juracy, al cual anuló por completo y terminó Juracy por replegarse, siendo éste uno de los mejores partidos de "La Cira", así lo consideró su técnico Trelles. Aunque "La Cira" terminó muy enojado, pues comenta que Juracy, al verse imposibilitado por "La Cira", se fue a platicar con su portero, dejando de participar en el juego y alejado de su marcador, que lo único que quería era seguir cerca de la jugada.

Ese enorme rendimiento lo llevó a ser seleccionado nacional, junto con el recordado José "El Bigotón" Vela Palos, quienes fueron llamados varias veces para integrarse a la selección mexicana.

"La Cira" comentaba que durante la gira que Zacatepec hizo a Honduras, en 1955, su compañero "El Chato" Ortiz, que ya había ido a Honduras, le platica que allá no había chiles, por lo que "La Cira" tuvo que llevar sus chiles desde Zacatepec. En el aeropuerto, sus compañeros se empezaron a burlar por los chiles que llevaba, pero a la hora de la comida, todos le pedían un chilito, pero no les dio por lo que había pasado antes.

Fernando "La Cira" Dávila fue muy conocido como la "canica", porque desde muy joven siempre tenía una canica en la boca, al principio era de piedra, pero después que "subió de categoría, jugando en Primera División" la canica ahora tenía que ser de vidrio.

"La Cira" siempre se definió un jugador muy duro, muy “entrón” como el mismo se señaló, era muy leal, solo tuvo una expulsión en toda su carrera y fue porque jugando contra el Cruz Azul, "El Kalimán" Guzmán fue burlado por "El Coruco" Díaz, y "El Kalimán" le tiró una patada, "eso me dio mucho coraje y me agarré a golpes con el Kalimán y por eso me expulsaron", relató "La Cira".

Al término de su vida como futbolista, Fernando tuvo la oportunidad de dirigir al primer equipo en la temporada 1984-85, siendo el entrenador que cargó con la derrota en la liguilla por el descenso contra los electricistas del Necaxa, el último entrenador del Club Deportivo los Cañeros del Zacatepec, ahora le recordamos a un año de su partida. Sus hijos también destacaron como grandes deportistas, Fernando "Pibe" Dávila con mucha calidad jugó para el Toluca y para Zacatepec en primera división, Marlon Dávila alineó para los Cañeros, Sandra Dávila como maestra de Educación Física en el Instituto Tecnológico de Zacatepec.





