Se alista Sergio Cervantes para torneo en CdMx

El doble campeón mundial Sergio Cervantes Nieto se prepara con su equipo para participar el próximo 16 de febrero en el primer torneo de la Ciudad de México, luego de conseguir en Campeche la cinta negra en artes marciales y lograr el pase a la competencia nacional.

"El Cinturón 4o. grado fue por una propuesta por la trayectoria que hemos llevado por largos años, por el bicampeonato mundial que logramos esta vez en Londres, Inglaterra, aunque aún me faltaba un año para poder obtener mi cuarto grado, pero la Federación Mexicana me lo adelantó por la razón de los premios que he obtenido en el extranjero", señaló.

Este fin de semana viajarán a la Ciudad de México al primer torneo del año y posteriormente partirán a Tamaulipas, el 23 de abril, al campeonato nacional, donde debutarán dos de sus alumnos y otros dos se rankearán para buscar el boleto al siguiente campeonato en full contact.