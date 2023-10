Resultados del Campeonato Nacional de Voleibol de Segunda Fuerza 2023

El Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Segunda Fuerza, tanto en la categoría femenina como masculina, se encuentra en pleno desarrollo en Morelos.

El evento ha congregado a representantes de diversos equipos de todo el país en las canchas de la Unidades Deportivas Revolución, Centenario y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Resultados destacados en la categoría femenina:

Grupo E: Revo Yama 11/17 vs 25/25 Tucalam; Grupo F: Familia HMT 10/11 vs 25/25 Cricket Morelos; Grupo E: Atenea Voleibol Club 00/00 vs 25/25 Revo Yama; Grupo F: Guepardos UNAM 10/22 vs 25/25 Cricket Morelos; Grupo E: UCC Águilas 25/25 vs 18/13 Revo Yama; Grupo F: Cricket Morelos 25/25 vs 16/20 Olímpicas CDMX; Grupo D: MIAS 25/25 vs 04/03 Cougars G-3; Grupo A: Tigres de Yautepec 25/25/15 vs 17/27/13 Hoolligans;

Resultados destacados en la categoría masculina:

Grupo G: Revo Yama 25/14/15 vs 23/25/13 Club Aragón; Grupo B: Mikaza UABC 25/25 vs 17/11 Dragones Menor; Grupo E: Club Revolución 25/25 vs 12/15 Lobos TLX; Grupo D: Águilas19/18 vs 25/25 Dragones; Grupo G: Revo Yama 18/15 vs 25/25 Cachuchas; Grupo G: Revo Yama 25/25 vs 16/21 Horus; Grupo A: Tigres de Yautepec 25/25/15 vs 17/27/13 Hoolligans; Grupo B: Leones 25/25 vs 11/14 Dragones Menor; Grupo A: Tigres de Yautepec 22/16 vs 25/25 Club Leones; Grupo D: Dragones 25/25 vs 15/17 Diablos Tamaulipas; Grupo E: Club Revolución 25/25 vs 12/16 Club Garzas;

El día de hoy se llevarán a cabo las emocionantes semifinales y finales, donde se coronarán a los campeones de la edición 2023.