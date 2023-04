Regiduría de Jojutla realiza torneo de futbol en el Día del Niño

La Regiduría de Educación, Cultura y Recreación del ayuntamiento de Jojutla organizó un torneo de fútbol para categorías 2011-2012 en el Día del Niño, con la participación de varios equipos. La regidora Patricia Luna Domínguez y su equipo de trabajo encabezaron la organización del evento y premiarán a los equipos ganadores con 5 mil pesos al campeón, 3 mil al segundo lugar y 2 mil al tercer lugar.

Este sábado se jugarán las finales del torneo, tras la primera eliminatoria que se llevó a cabo en días anteriores, donde se tuvo buen servicio de arbitraje. En uno de los encuentros, la Unidad Morelos perdió contra el Tlatenchi con un marcador de 10-0, mientras que el equipo del Tehuixtla ganó 4-0 en un partido muy disputado contra el Panchimalco.

El conjunto del Higuerón ganó el partido en la mesa ya que la escuadra del Tequesquitengo no se presentó, por lo que se quedará a la espera del calendario de juegos.

Las finales se jugarán este sábado y comenzarán a las 8:30 am con el encuentro entre el Tlatenchi y el Tehuixtla, seguido del partido entre el Higuerón Cañeritos y el Zaragoza a las 9:30 am. La gran final se jugará a las 11:00 am entre los ganadores de los encuentros previos para determinar al campeón del torneo de fútbol organizado por la Regiduría de Jojutla.