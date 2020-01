Por La Libre

1.- El principal problema que se tiene en el escuadrón de Corachivas de la liga de ascenso es la defensiva, y para reforzar el área sólo se tiene a un brasileño, Igor Neves, jamás un mexicano y un morelense, menos, con todo y que gracias a un morelense llegó a las semifinales, pues Michel Caballero Galicia le anuló a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y los verdes, que no habían hecho méritos, terminaron por ganar el duelo, en lugar de perderlo y siguieron adelante hasta la final, en donde encontró su límite -que ya había sido rebasado al llegar a esa etapa- en cuatro minutos, y, para mí, el límite es el entrenador que no supo resolver las cosas, ya sea por ignorancia, confiado, favoritismo u otra cosa, pero ahí se perdió el encuentro, y pese a lo mediocre del certamen, no se pudo coronar.

El conjunto de la liga de ascenso, de acuerdo con el boletín oficial tendrá los siguientes refuerzos: además del brasileño mencionado, Eduardo Pérez, Edson Torres, Edson Castillo, Lucas Trejo, Facundo Barboza, y Rodrigo Cuba. Se espera la llegada de 2 jugadores más para fortalecer la ofensiva, sin que se tengan los nombres.

Pues resulta que en su primer encuentro de corte amistoso, ante los Monarcas del Morelia, y en territorio michoacano, se perdió 3-1, y todo porque, en tres contragolpes, se tuvo el 3-0, entre los titulares, y para la segunda parte, el gol del honor de los usurpadores del estadio Agustín Coruco Díaz, y con ello se salió menos mal, quedando en evidencia la zaga, la cual, apenas es atacada y nadie sabe qué hacer, ni los jugadores para cerrar los espacios, ni los técnicos para que llegue desde el banquillo la solución, con lo que el cuadro está a la deriva, pero los directivos, no son capaces de traer un timonel de mayor altura, ni tampoco jugadores de la primera división nacional, sino elementos que lo mismo son promesas y resuelven, que son un fracaso, o que son terriblemente irregulares.

Se debió hacer una mayor inversión, pero no les interesa a los directivos, no trae jugadores garantía, sino al "ojalá y funcionen", y de ésos he visto mil a la larga lista del Cruz Azul y del propio Atlético y que, al final, se sigue en la misma divisional, lo que quiere decir que el éxito no es completo. Sólo una vez se estuvo en la final y se perdió, y en casa, y por 3-1, y por el que se hizo llamar Zacatepec.

¿Cuál es el futuro del conjunto?, y la respuesta es más que sencilla, incierto, que haya más mediocres que esta escuadra, que haya un golpe de suerte y seguir contando con los errores arbitrales a su favor. Nótese que dije errores.

2.- Se tienen casi 900 horas de educación física que estaban en el limbo, y gracias al trabajo del profesor Castañeda, quien es el titular del área, del director del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, Vargas Larios y Marcos Quintero, quienes hicieron un gran trabajo y los compañeros del área son beneficiados. De más está no mencionar la indiferencia, casi patológica, mezclada con ignorancia, de Chabelo Téllez

3.- En la tercera división, todo sigue igual, esperándose la calificación a las finales de los escuadrones del Zacatepec Selva Cañera y del Atlético Cuernavaca, y los Chinelos de Yautepec pueden reaccionar y terminar a media tabla, mientras que los Corachivitas seguirán con el paso irregular.

4.- En los municipios, en su mayoría, se imita a las autoridades del Instituto del Deporte estatal, no se hace nada