Paty Valle debuta en la Serie Mundial de Natación Berlín 2023

La sirena morelense Patricia Valle Benítez debutó este viernes con la selección mexicana de Paranatación compuesta por 30 atletas dentro de la Serie Mundial de Para Natación de Berlín 2023, logrando igualar su mejor marca de 2 minutos con 6 segundos que impuso un año atrás en el Mundial de la especialidad de Madeiras en Portugal.

A pasear de la buena marca, la experimentada nadadora no pudo clasificarse a las finales. La razón, es que en esta competencia los atletas de cada prueba y rama compiten todos contra todos sin haber clasificaciones como normalmente ocurre en la mayoría de las competencias, lo que dificulta todavía más el poder pelear por alguna medalla.

En comunicación hasta Alemania, así lo detalló Valle Benítez quien se dijo contenta en este inicio dentro de la competencia en la que todavía tendrá dos pruebas más por participar este fin de semana.

“Es un evento muy importante para los nadadores y que todo mundo esperamos porque la gente que viene aquí ya viene con las mejores marcas y a tratar de romper infinidad de récords mundiales; son más de 400 nadadores y aquí está un 80 porciento de los nadadores que van al Mundial”.

Agregó que la asistencia en este serial europeo sirve de mucho a la delegación mexicana para medir fuerzas con sus rivales de cara a la justa mundialista que se realizará en Inglaterra en un par de meses.

“Por eso es importante venir a este evento porque tenemos un parámetro más real de cómo están nuestros contrincantes, y en mi caso inicié bien igualando mi mejor marca en los 100 metros libres que conseguí en el Mundial de Portugal en 2022 donde fui tercer lugar, sin embargo, hoy no logré pasar a finales porque en esta competencia hay una particularidad: no competimos por categorías, es todos contra todos y, quien esté más cerca del récord mundial, es quien gana la medalla, entonces como todo mundo rompe récords mundiales, evidentemente no pasé a finales pero en lo que es mi categoría estoy nuevamente en la pelea”.

Dio a conocer que este sábado desde temprana hora en Berlín competirá en su segunda prueba que será en los 50 metros libres que está programada a las 9:30 horas de Berlín. “Y cierro el domingo con 50 metros estilo pecho”.

La lesiones que ha sufrido y que mermaron su participación en los pasados Juegos Paraolímpicos de Tokio en 2021, han quedao atrás y se siente fuerte para competir en los eventos de este año como serán el Mundial y los Juegos Parapanamericanos 2023.

“Me costó mucho trabajo superar la lesión, no podíamos levantar, pero aquí estamos en la jugada, y después de esto vendrá el Mundial en Manchester en dos meses, ya en puerta, y luego vendrán los Juegos Parapanamericanos un mes después; viene bastante actividad en lo que resta del año”, finalizo.





