Nadadores morelenses triunfan en Juegos Parapanamericanos

La sirena morelense Patricia Valle Benítez debutó con un cuarto lugar en la prueba de 50 metros estilo pecho dentro de los Juegos Parapanamericanos que se realizan en la capital chilena de Santiago y que se inauguraron el pasado viernes 17 de noviembre. La delegación mexicana que está conformada por 21 hombres y 19 mujeres para las pruebas de este fin de semana, confirmó el entrenador nacional Fernando Gutiérrez Vélez.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Entre los pupilos del radicado en Jiutepec, se encuentra precisamente la oriunda de Morelos que en su debut no pudo hacer su mejor marca.

“No me fue como esperaba, subí mucho mi marca, salí con mucha potencia, pero no pude aguantar el ritmo, y al final de la prueba mi brazo colapsó, ya no tuve oportunidad de hacer nada, quedé en el cuarto lugar”.

Sin embargo, Valle Benítez se siente bien físicamente y animada de todavía buscar marca para los Paralímpicos de París 2024 en las dos pruebas que le restan por competir.

“Todavía tengo oportunidad de competir en otras dos pruebas donde en realidad lo que buscamos es la marca, esperamos que se de en cualquiera de las dos pruebas, dorso o 50 libres porque me eliminaron la de 100 metros libre porque fusionaron las categorías, la 3 con la 4, entonces al nadar con una categoría más alta, no tengo posibilidad alguna de dar medalla, pero sí nos toman en consideración el tiempo”.

Cortesía | Conade

Las pruebas, comentó, las tendrá el próximo 21 en los 50 metros dorso, y el 22 será la prueba de 50 metros libres. Por lo pronto, la delegación azteca ya tiene sus primeras medallas en estos Juegos de Santiago con un oro, dos platas y tres bronces en el primer día de actividad.

Arnulfo Castorena ganó la presea dorada en los 50 metros pecho de categoría SB2 con un tiempo de 57.75 segundos. Aquí México hizo el 1-2-3, con la plata de Cristopher Tronco con un registro de 1:06.65 minutos, mientras que Marcos Zárate completó el pódium azteca al sumar el bronce con un tiempo de 1:13.04 minutos.

Cortesía | Conade

Por su parte la segunda medalla de plata fue para Nely Miranda en la final de 50 metros pecho SB3, con tiempo de 1:02.83 minutos.

Los otros dos bronces fueron de Matilde Alcázar que consiguió la insignia en la final de 50 metros estilo libre, categoría S11, con un registro de 33.91 segundos; y Jesús Ruiz sumó metal de tercer lugar en los 100 metros pecho SB4, con una marca de 2:06.83 minutos.