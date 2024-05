Morelos avanza a octavos de final en tenis de Juegos Conade 2024

Al arranque del tenis en los Juegos Nacionales Conade 2024, los morelenses Ander Gómez Salas y Rodrigo Leyva Delgado de las categorías Sub 16 y Sub 14 respectivamente, lograron avanzar a la ronda de octavos de final dentro de la actividad que se realiza en Jalisco.

Ander Gómez y Rodrigo Leyva lograron sortear de manera favorable la ronda de dieciseisavos de final, lo que no ocurrió con los tenistas Azul López Vázquez, Ana Sofía Contreras Gómez, Leonardo Montellano Magaña, todos ellos de la categoría Sub 16, y Pablo Eduardo López Vázquez, de Sub 14, quienes cayeron en sus respectivos encuentros dentro de la misma ronda eliminatoria.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

En su presentación dentro de la eliminatoria, Ander Gómez enfrentó a un rival de Durango, Guillermo Venegas, a quien se impuso en dos sets consecutivos por parciales de siete a cinco el primero y seis a dos el segundo.

Junto con Rodrigo Leyva, espera rival dentro de los octavos de final que se están disputando en canchas de la sede principal de los Juegos Nacionales Conade 2024, en el deportivo metropolitano de Zapopan.

Continúa el ajedrez en Campeche

Por otro lado dentro de la subsede de estos juegos organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la delegación de ajedrez de Morelos continúa su participación en el estado de Campeche, donde éste miércoles 22 de mayo, los seis ajedrecistas de tierras zapatistas enfrentan la tercera ronda dentro de la modalidad de ajedrez clásico, la cual culminará con la sexta y última ronda el próximo jueves 23 de mayo donde se conocerá a los ganadores de las tres categorías en competencia dentro de ambas ramas.

Deportes Juegos Conade 2024: Ajedrecistas dan comienzo a su participación

Luego de las primeras dos rondas, en categoría Sub 12, Alma González Peiro no suma puntos, mientras que Rebeca Bahena Pérez conquistó su primer punto con triunfo sobre Natalia Alvarado de Aguascalientes.

Por la Sub 16 de rama femenil, Fernanda Guadalupe Barrera García ganó sus primeras dos partidas, la segunda de ellas a Elizabeth Peralta de Tabasco para colocarse en los primeros lugares de su clasificación.

Por su parte Sofía Macedo Salcedo logró empatar con la rival del Estado de México, Zoé Martínez, para sumar su primer medio punto.

Dentro de la Sub 20 varonil, en duelo entre morelenses, Miguel Ángel Navas Ruiz se impuso a Brian Emiliano Gálvez Villalba. Con ello Miguel Ángel sumó su segundo punto, y Gálvez Villalba se quedó con medio punto luego de dos rondas.

Y por la rama femenil de la misma categoría, Yotzzabel Montiel González cayó en su segundo encuentro frente a la de Coahuila, Genoveva Aguilar, para quedarse con medio punto.