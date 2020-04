Morelenses ya tienen rivales en liguilla

Atlético Cuernavaca y Selva Cañera, las dos escuadras morelenses clasificadas a la liguilla por el campeonato 2019-2020 de la tercera división profesional, ya tienen rivales.

Los capitalinos que esta temporada se mudaron a jugar a Yautepec, se medirán en la primera ronda eliminatoria a los Ángeles de la Ciudad, mientras que la escuadra de Jojutla se eliminará a los Faraones de Texcoco, en fechas que dependen de que sea levantada la contingencia sanitaria por Covid-19 a nivel federal.

Los partidos de liguilla en sus dos modalidades, con derecho al ascenso y sin derecho al ascenso, se hicieron oficiales una vez que la categoría determinó el final de la fase de calificación el pasado martes después del acuerdo tomado durante la Sesión del Comité Ejecutivo que se efectuó vía remota.

Como estipula el reglamento, los equipos calificaron de acuerdo a la posición ocupada en la tabla al final de la competencia, en este caso especial, al momento de la suspensión del torneo el pasado 15 de marzo cuando se dio inicio la contingencia sanitaria en todo el país.

De los 13 grupos en competencia, se determinaron los 64 equipos que disputarán los 32avos. de final en la liguilla con derecho al ascenso, y los 16 que jugarán octavos de final en la liguilla sin derecho al ascenso.

LOS RIVALES

En el caso de las escuadras morelenses, ambas tienen derecho al ascenso y lograron el boleto al ocupar uno de los cinco primeros lugares de la tabla del grupo 6.

Atlético Cuernavaca finalizó como líder con 55 puntos, y la Selva Cañera de Jojutla en la quinta posición con 38.

Las 64 escuadras clasificadas se eliminarán en la primera ronda por zonas, clasificándose ambas escuadras morelenses en la Zona “A” conformada por equipos de la región centro y sur del país.

Atlético Cuernavaca que de acuerdo a su porcentaje (2.292 puntos) ocupó el lugar 14 en la tabla general compuesta por 185 equipos, tendrá como rival al equipo del grupo 4, Ángeles de la Ciudad que finalizó en el lugar 63 con 49 unidades y un porcentaje de 1.815.

Por su parte la Selva Cañera de Jojutla ocupó el lugar 90 en la general con un porcentaje de 1.583, y se enfrentará a los líderes del grupo 7, los Faraones de Texcoco que se ubicaron en el sexto casillero general con un porcentaje de 2.478 puntos.

El resto de los partidos serán: Tuzos Pachuca vs Club Deportivo Cuervos Blancos; Deportivo Chetumal F.C. vs Club Carsaf; Cuervos de Silver Soccer vs Deportivo Halcones de Rayón; Deportivo Venados vs Academia Cuextlan; Pioneros Junior vs Halcones Zuñiga; Club Atlético San Juan de Aragón vs Sk Sport Street Soccer FC; Poza Rica vs Delfines U.G.M.; Universidad del Golfo de México vs AEM Fútbol Club; Deportivo Vallesano Valle de Bravo vs Chilangos FC; Cruz Azul Lagunas vs Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco; Águilas UAGro vs Club Alpha; Papanes de Papantla vs Atlético Isla; Lobos Chapultepec vs Halcones Negros; Universidad Autónoma del Edo. de México vs Inter Playa del Carmen.

En la Zona “B” confirmada por equipos del norte y occidente, se enfrentarán: UA de Zacatecas vs FC CEPROFFA; FCD de Santiago Nuevo León vs Guaymas; La Tribu de Cd. Juárez vs Frontera; Deportivo CAFESSA vs Club Puerto Vallarta; Deportivo Soria vs Real Querétaro; Atlético Leones vs Saltillo Soccer; Mazorqueros vs Reboceros de La Piedad; Sufacen Tepic vs Mulos del Club Deportivo Oro; Orgullo Surtam vs Futbol Club Zacatecas; Gorilas de Juanacatlán vs San Nicolás; Catedráticos Elite vs Xalisco; Cocodrilos Lázaro Cárdenas vs Delfines de Abasolo; Acatlán vs Volcanes de Colima; Tapatios Soccer vs Centro Europeo de Fútbol CEFUT; Diseño

Salamanca vs C.H. Futbol Club; y Bravos de Nuevo Laredo vs Valle del Grullo.

En la liguilla sin derecho al ascenso los octavos de final los jugarán: Celaya vs Escuela de Fútbol Chivas; Cafetaleros de Chiapas vs Correcaminos UAT; Atlas vs Tigres SD; Cimarrones de Sonora vs Tecos; Pumas vs Guadalajara; Universidad del Fútbol vs Xoloitzcuintles de Caliente; Atlante vs Puebla; y Leones Negros vs Mineros de Zacatecas.