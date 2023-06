Moisés Martínez se codeó con la elite del Mundial de Trail y Montaña en Austria

El corredor oriundo de Yautepec, Moisés Martínez Peralta, finalizó en el lugar 41 dentro del Mundial de Trail y Montaña 2023 que se celebró la mañana de este jueves 8 de junio en la comunidad austriaca de Innsbruck-Stubai.

El morelense, de 28 años, cronometró un tiempo de 4 horas, 54 minutos y 28 segundos dentro de la prueba de Trail Corto donde recorrió una distancia de 45 kilómetros en la zona del Tirol a los pies de las montañas de los Alpes autriacos.

El atleta corrió en un clima frío, pasando en las zonas más altas por varios lapsos de lluvia, y parajes con nieve, según narró al final de la fuerte competencia.

De acuerdo con Martínez Peralta, aunque no pudo mejorar el resultado de hace ocho meses en su primer mundial en Tailandia, el haber terminado la prueba lo llena de una gran satisfacción personal.

Comentó que hubo tramos donde pensó abandonar debido a la pesada ruta que en esta ocasión tuvo más ascensos y descensos.

Por momentos las piernas se le acalambraron, teniendo que meterse a helados arroyos para hacer que sus extremidades le respondieran y pudiera continuar activo.

“Estoy contento con el resultado, aunque no fue nada cerca de lo que viví en Tailandia, pues en esta ocasión hubo una mayor presencia de competidores y sobre todo mucho mejor nivel competitivo”.

En la justa participaron 170 corredores de 70 países, por los 74 que se tuvieron en el país asiático.

“Para empezar fue una prueba en una zona alta, nada parecido a lo que había corrido antes, sin embargo, creo que eso no me afectó tanto. El terreno en las zonas altas es pedregoso y en lo más abajo es zona de bosque”, comentó al narrar las condiciones del terreno montañoso.

“La diferencia con Tailandia, además del frío y la altura, fue que en esta ocasión hubo más ascenso acumulado, lo estuve trabajando durante la competencia para no reventar, sabía desde el inicio que debía reservarme y empecé con buenas sensaciones, aunque en una posición muy atrás”.

En ese trayecto muy exigente, “Moy” pasó por un par de crisis que lo llevaron a pensar en abortar la prueba.

“A poco menos de la mitad del recorrido, como muchas veces me ha sucedido, empecé a tener una crisis, ya no aguantaba y pensé en abandonar, pero me mantuve hasta superarla”.

En esa primera crisis comentó que lo más fuerte fue en los momentos donde se sintió acalambrado. “Afortunadamente pasábamos por zonas donde bajaba agua helada de la montaña, y fue cuando me detuve a mojarme las piernas para calmar los calambres”.

“Conforme iba subiendo a lo más alto, el frío fue más intenso y en ocasiones se soltaba una ligera lluvia, fue como empecé a correr entre las zonas con nieve hasta que emprendí el retorno”.

Para terminar los últimos 5 kilómetros, comentó el atleta, enfrentó un último tramo que fue de pura bajada y le llegó una nueva crisis; “al principio era zona rocosa y con voladeros, después llegué al bosque, y ya en los últimos tramos empecé otra vez a sentir los músculos contraídos, ya quería que terminara la bajada, no aguantaba las piernas, pero gracias a Dios supe aguantar hasta terminar”, puntualizó.