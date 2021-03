Luis Ferreiro se lleva el primer puesto en prueba de 400 y 200 mts

El medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud - Buenos Aires 2018, Luis Antonio Avilés Ferreiro, se llevó la medalla de oro con el primer lugar en la prueba de atletismo de 400 metros planos, parando el cronómetro en 49:30, mientras que en los 200 metros también fue el más veloz y se llevó el metal dorado con el primer lugar haciendo un tiempo de 22:79, estas pruebas fueron en el ‘Circuito de Atletismo Puerto Vallarta’, como escenario la pista ‘Agustín Flores Contreras’ de Jalisco.

“Aunque los tiempos no los han dado oficialmente, pero esto marcaron los cronómetros, por lo que me siento muy contento y satisfecho después de tanto confinamiento, agradezco al Instituto del Deporte y Cultura Física de Morelos, al director Germán Villa y a Isaac Terrazas por todo el apoyo que me dan”.

“En estas pruebas me sirven de mucho porque veo donde están las fallas, en que tengo que mejorar, ya que vienen también futuras competencias al final del mes y luego otras competencias, esperando que este momento que estamos pasando pronto llegue a su final”.

Por su parte Germán Villa Castañeda, director del Instituto del Deporte y Cultura Física de Morelos, señaló que el velocista Luis Antonio Avilés Ferreiro, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, tuvo su competencia el pasado sábado y domingo en el ‘Circuito de Atletismo Puerto Vallarta’, celebrado en la pista ‘Agustín Flores Contreras’ de Jalisco.

Detalló que el denominado ‘Flash de Cuautla’ compitió en las pruebas de 200 y 400 metros planos, ganando el primer lugar en cada competencia, donde el es especialista en la materia y con las que competirá por Morelos en los próximos Juegos Nacionales CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) 2021.

“Es importante que Luis Ferreiro tenga topes competitivos para mantener el buen nivel que lo llevó a consagrarse en Selección Nacional, es por eso que en el Instituto del Deporte lo respaldamos con todas sus noches de hospedaje en Puerto Vallarta; le fue muy bien y lo mejor que agarra ritmo para las próximas justas de carácter nacional y hasta internacional, pues está proyectado a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024”, precisó.

Cabe resaltar que esta es la primera competencia en la que participa Luis Ferrero desde que inició la emergencia sanitaria en México por la pandemia del coronavirus COVID-19, es decir, desde marzo del 2020.