Los cañeros están con la moral arriba

Los Cañeros del Atlético Zacatepec, a pesar del empate, tienen moral la arriba y señalan que van por los cuatro puntos en visita a Correcaminos, para esto están entrenando fuerte en la semana, en el Mariano Matamoros, de Xochitepec y este miércoles en el Agustín Coruco Díaz, donde el estratega Ricardo Valiño trabaja mucho con el futbol en interescuadras en el que va corrigiendo y en el que se ve mucho pase de balón, juegan a dos toques, hacen estiramientos, pero sobre todo tienen la mentalidad siempre positiva porque ahora están pensando en conseguir un triunfo que les de esos cuatro puntos.

Uno de ellos fue el goleador Gustavo Ramírez, a quien no le interesa tanto estar dentro de los once del selectivo de la Liga de Ascenso, si no tener buenos resultados con Zacatepec. "Sí, tenemos que hacer un partido fundamental contra Correcaminos ya que se tienen que sacar los puntos para llegar a la calificación, aunque sabemos que como visitantes no ha sido nada bueno para nosotros, pero ahora tenemos la oportunidad de sacarnos esa espinita clavada ya que empatamos como locales, el partido es importante porque quedan pocos juegos para que termine el torneo, ya que eso es lo importante, que el equipo gane; por eso solo pensamos en ganar, es importante que se marquen goles, vamos con la mentalidad de vencer y obtener los cuatros puntos", comentó el jugador.