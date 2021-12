La Copa Conecta 2021-2022 arranca la próxima semana

De acuerdo con el Comité Organizador encabezado por el presidente de la Liga Premier, José Vázquez Ávila, y el presidente de la Liga TDP, José Escobedo Corro, esta semana se celebró de manera virtual la Junta Técnica con los representantes autorizados de cada uno de los equipos para definir los enfrentamientos de la Etapa 1.

Durante la reunión los organizadores de esta primera Copa detallaron los asuntos relacionados con el sistema de competencia, así como la operación y logística del certamen.

Al ser 32 equipos los participantes, se programaron en la primera ronda un total de 16 encuentros, los cuales, de acuerdo con el sistema de competencia, se eliminarán de forma directa, donde de prevalecer el empate en el marcador tras el tiempo reglamentario, se procederá a la ronda de cinco penales, o hasta conocer un ganador.

La única escuadra con sede en Morelos que tendrá participación será el Sporting Canamy de Oaxtepec, escuadra que milita en la Liga Premier, Serie A.

De esta manera, quedaron definidos los partidos que se celebrarán dentro de la Etapa 1, con los encuentros de 16vos. de final, mismos que se podrán en marcha a partir del martes 14 de diciembre con el duelo inaugural entre el Deportivo Muxes de Tercera División, y los Guerreros de Xico de Liga Premier B, duelo pactado a las 12 horas en el estadio Claudio Suárez de Texcoco, Estado de México.

El miércoles 15 de diciembre se jugarán siete encuentros más: Club Unión FC vs Lobos Huerta FC a las 10:00 horas en el Deportivo Melchor Ocampo del Estado de México; Bombarderos de Tecámac FC vs Alebrijes de Oaxaca a las 11:00 horas en el campo Galaxia del Llano de Tecámac, Estado de México; Club Atlético San Juan de Aragón vs Club de Ciervos FC a la misma hora en el Deportivo Francisco Zarco de la Gustavo A. Madero, Ciudad de México; CF Estudiantes vs Huracanes Izcalli FC a las 13:00 horas en el estadio Jacinto Salinas “La Cabecilla” en El Oro, Estado de México; Club Deportivo ZAP vs Colima Fútbol Club a las 15:30 horas en el Municipal Miguel Hidalgo de Zapotlanejo, Jalisco; Catedráticos Elite FC vs Diablos Tesistán FC a las 15:50 horas en la Unidad Deportiva Etzatlán en Etzatlán, Jalisco; y Aguacateros de Peribán FC vs Gorilas de Juanacatlán, a las 16:00 horas en el Municipal de Peribán de Ramos, Michoacán.

Cortesía | Liga TDP

Y al día siguiente se disputarán los ocho restantes encuentros: FC Juárez vs Guerreros DD a las 11:00 en el Club Campestre Monte Sur de Xochimilco, Ciudad de México; London FC vs Cimarrones de Sonora FC a las 12:00 horas en el CREA de Tijuana, Baja California); Deportiva Venados vs Poza Rica, 15:00 horas en el Alonso Diego Molina de Tamanché, Yucatán; Sporting Canamy vs Montañeses FC, a las 16:00 horas en el Olímpico de Oaxtepec, Morelos; Gavilanes FC Matamoros vs Inter de Querétaro FC a las 16:00 en el campo El Hogar de Matamoros, Tamaulipas; Saltillo Soccer FC vs Univ. Aut. de Zacatecas, a las 18:00 horas en el Olímpico Francisco I. Madero de Saltillo, Coahuila; Estudiantes de Querétaro FC vs Titanes de Querétaro a las 19:00 horas en el Complejo Deportivo INDEREQ de Querétaro, Querétaro; Tecos vs Tritones Vallarta MFC, a las 19:00 horas el 3 de Marzo de Zapopan, Jalisco.