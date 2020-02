Con la participación confirmada de ajedrecistas de Michoacán, Puebla, Querétaro, Guerrero y la Ciudad de México, avanza la organización del Segundo Festival Nacional de Ajedrez Jaque Mate al Bullying, evento que se inició el año pasado en Cuautla con motivo de apoyar a los ajedrecistas locales que tendrían participación en eventos internacionales, como el Campeonato Norteamericano en Canadá, en agosto, y el Mundial de los Trabajadores en Cataluña, España, en septiembre.

De acuerdo con Juan Gálvez Hidalgo, ajedrecista y organizador de esta justa, este evento se realizará en el Hotel Villasor, de Cuautla, con la esperanza de superar la asistencia de participantes que se tuvieron en la edición anterior, que fue de poco menos de 200 ajedrecistas.

De acuerdo con la convocatoria, el evento tendrá una duración de dos días, sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo. La participación será en seis categorías ,como son Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 16, Sub 18 y Segunda Fuerza.

El sistema de competencia será de ajedrez rápido en sistema suizo a seis rondas, con ritmo de juego de 30 minutos más 10 segundos de incremento.

El Festival Nacional Jaque Mate al Bullying es rumbo a la Copa Magnus 2020, y cuenta con rating nacional pues sus resultados serán reportados a la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac).

Se informó que en la categoría de Segunda Fuerza se entregará un premio en efectivo de 6 mil pesos al campeón más medalla, cuatro mil al segundo y 2 mil al tercero con su respectiva medalla; el cuarto y quinto recibirán 1,500 pesos, mientras que del sexto al octavo 800 pesos.