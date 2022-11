¿Qué le espera a los mexicanos en el Mundial? El embajador de México en Qatar responde dudas

Doha, Qatar.- La invitación está hecha, el mayor representante de México en Qatar le extiende la mano a los aficionados con la encomienda de que no se dejen llevar por mitos. Guillermo Ordorica, recientemente nombrado embajador de México en Qatar, dio su primera entrevista a ESTO, previo al inicio de la Copa del Mundo y recalcó que en su mente todo está listo para que la fiesta se concrete sin inconvenientes.

“Deben saberlo, acá en Qatar, la embajada de México es un cachito de su país, nadie debe dudarlo, estamos aquí para darles una mano en cualquier situación que vivan, además de disfrutar de un campeonato mundial muy diferente”.

Exista o no algún torneo, siempre tendrán abierto el país para los paisanos.

“En la embajada de México en Qatar, con o sin Mundial, estaremos con el objetivo fundamental, que además es un objetivo de nuestra política exterior, de atender a México y a los mexicanos y a sus intereses en donde se encuentren. Por supuesto que esto no va a cambiar, estaremos aquí durante el Mundial, como lo estamos ahora y posteriormente, apoyaremos en la medida de lo posible, brindaremos asesoría consular, orientación general, respecto del país, por supuesto, acompañaremos el esfuerzo del gobierno de México, para facilitar la mejor presencia cultural de México en Qatar”.

“Que vengan llenos de energía y bien dispuestos a entender que este es un país árabe-musulmán, de tradición islámica. Qatar es un país donde la cultura es motivo de orgullo nacional, por supuesto le otorga una particular fortaleza a su identidad nacional, ellos son tan orgullosos de su cultura como nosotros, esperan respeto a esa cultura y tradiciones. También hacer un llamado a nuestras amigas y amigos de México a que respetemos la ley mientras estemos en el país, respetemos sus instituciones y tradiciones, de forma tal, insisto, que la experiencia sea positiva en un sentido amplio e integral, para que regresen a México de una forma muy feliz”, dijo, antes de recalcar que quien falte al respeto tendrá que responder ante la autoridad local.

“Vamos a ser claros, nosotros no vamos a hacer todo lo que la gente quiera, a qué me refiero, si la gente inflige la ley, tendrá que responder por sus actos, esperemos que eso no ocurra, también por faltas administrativas, tampoco vamos a poder hacer nada si de repente son víctimas de situaciones que escapan al control del gobierno de México. Nosotros estamos aquí para acompañar a la afición mexicana en Qatar, para que su estancia en el Mundial de futbol sea agradable y libre de inconvenientes”.

“Por supuesto que hay miles recomendaciones. Nosotros lo llamamos información para la protección preventiva. Lo que lo que estamos buscando es que el viajero mexicano viaje y desde el momento en que tome el avión y hasta el momento en el que llegue a Qatar, disfrute plenamente de su trayecto, su estancia, no tenga problemas de ingreso al país, pueda acceder a los estadios, para eso estamos brindando esta información, que paradójicamente empieza, no desde México al tomar el avión, si no de manera previa, cuando las personas que quieren venir a ver los partidos a apoyar a nuestra selección, se dirigen a comprar sus paquetes de viaje y también sus boletos para entrar al estadio. La llamada de alerta comienza desde ahí. Que sean cuidadosos, que eviten fraudes y abusos, lamentablemente pueden ocurrir situaciones de gente sin escrúpulos que ofrecen estos paquetes a precios que parecen muy atractivos, sin ningún respaldo, solidez, acreditación real, la gente pierde dinero y se enfrenta a inconvenientes que les echan a perder su viaje, yo lo que recomiendo es que revisen las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las de las embajadas, consulados, las páginas web, Twitter, Instagram, Facebook, la guía del viajero, en fin, que vengan lo mejor preparados posibles”.

¿Qué sí y qué no estará permitido?

“El alcohol, en función de las tradiciones islámicas, no está permitido su consumo ni comercialización en Qatar. Sin embargo, por la característica global de este campeonato del mundo, hace que vengan personas de todos lados del planeta, las fiestas no se escaparán de estos eventos. Acá también se va a poder en los Fans Zone, en las áreas donde estarán establecidas por las autoridades qataríes, para que la gente que quiera festejar el triunfo de nuestra selección o tener un momento de esparcimientos, puedan tomar en esas zonas, igual en los hoteles o bares, el alcohol se verá de una manera normal. La vestimenta, por otro lado, hay ciertas restricciones, se pide que la gente se vista de manera respetuosa, pero tampoco se trata de que la gente se asuste. Si te vistes de la forma en la que sirve para la ocasión, como andamos los mexicanos, nuestras camisetas, playeras, pues no pasa nada. Las mujeres igual, tratando siempre de cubrirse los hombros, fuera de eso, evitar usar ropa demasiado estrechas, en fin, por lo demás, es más el mito que la realidad”.

Según esta declaración, los "personas con entrada" tendrán acceso al consumo de cerveza "en el perímetro del estadio". Foto: Especial

Aficionados pueden hacer un registro previo

“Otra cosa, se pueden inscribir en el llamado registro de mexicanos en el exterior, sirve para tener una base de datos para cualquier eventualidad, alguna situación imprevista, para que nosotros como los funcionarios mexicanos que estaremos en Qatar, ubicarlos en tiempo real para atenderlos de la mejor manera. Sí hay que ser cuidadosos, le hacemos un llamado a los fans para que tengan en cuenta esta situación, vengan a Qatar preparados y contentos”, concluyó.

Embajador de México en Qatar da su pronóstico al Tri

Los pronósticos no faltaron por parte de Guillermo Ordorica, embajador de México en Qatar. Sabe que si bien el Tricolor no vive su mejor momento deportivo, el escenario ayudará a que los jugadores den todo por defender la playera nacional.

“Al Tricolor le auguro lo mejor. Lo veo como el seleccionado de mi país, con el grupo más selecto que viene a poner el nombre de México en todo lo alto. Les auguro lo mejor, estoy seguro que el momento que viven mejorará, en el deporte siempre hay imprevistos, todos los sabemos, esperemos sean los menores, pero estoy entusiasta en los encuentros que he tenido en los últimos días que estoy recién llegado de Rumania, donde era el embajador, la gente, los embajadores donde me he topado, personas qataríes que he convivido, me han señalado su enorme entusiasmo por la participación de nuestra Selección Nacional”.

Doha está a pocos detalles de poder albergar toda la fiebre mundialista / Foto: Miguel Ángel Mujica / Enviado

El color que la gente pone hará muy querido al mexicano en tierras mundialistas.

“Jugamos con estilo, nuestra afición motiva al estadio, somos un pueblo que trae en donde ocurra el partido, la cultura mexicana, el entusiasmo, trae lo mejor de nosotros, el deseo de vivir, de seguir, echando ganas y darle para adelante”.

Ya tiene preparada su playera para el debut ante Polonia.

“Por supuesto que nos pondremos la playera, aunque no se note, la traigo siempre puesta, soy de corazón Tricolor absolutamente. Buscaremos estar en los estadios si el trabajo lo permite y apoyaremos con todo a nuestra selección que espero pueda sobrepasar la participación de las últimas Copas del Mundo”, sentenció.

¿Quién es el embajador Ordorica?

Emocionado por saber que su primera entrevista como embajador de México en Qatar sería para ESTO, Guillermo Ordorica, máximo representante nacional en tierras mundialistas, aceptó que fue un gusto recibir al Diario de los Deportistas.

“La verdad es que es un gusto que mi primera entrevista como embajador de Qatar sea para el ESTO, lo recordaré por siempre porque ha estado pegado a mi desde hace mucho tiempo, estoy agradecido y saben que la embajada de México en Qatar siempre será su casa”.

“Yo tuve el privilegio de ser abordado por ESTO como atleta, como ciclista que fui, de alto rendimiento, en mis años mozos, ya hace varias décadas, ESTO para mi es siempre regresar a momentos muy bonitos de mi vida, guardo todavía mis álbum, mis fotografías en casa, los recortes originales de ESTO, los mostraría, pero no los tengo ahorita porque voy llegando, tengo mis cachitos de periódico con relatos de cómo me había ido en las competencias, en fin, todo esto es parte de mi memoria personal, que tiene muchas facetas, pero en el caso concreto dl ESTO, encuentra un punto muy sensible que mueve mis afectos más profundos”.

“El periódico ESTO es histórico para el deporte mexicano, por su formato, antiguo, sepia, era un tabloide, pero le daba identidad, era muy apreciado, las fotografías del mismo color, era un periódico singular y original, muy apreciado por los deportistas de los años 60 para adelante, tal vez desde los 50, por supuesto fundado por el Doctor José García Valseca, que en paz descanse, la verdad es que es uno de los más importantes del país, sin duda el más importante en cuestiones deportivas, estoy orgulloso y agradecido que estén aquí”, sentenció.

