El multiverso de las artes marciales en el deporte

Karate do, tae kwon do, kickboxing, boxeo, aikido, muay thai o boxeo tailandés, judo, lucha libre olímpica y grecorromana, jiu jitsu, jiu jitsu brasileño, lima lama, wushu o kung fu tradicional, sanda, sambo, son algunas de las artes marciales más conocidas.

En el ancho mundo del deporte las artes marciales tienen su propio multiverso en el que ocupan un lugar muy especial, pues generalmente quienes inician su aprendizaje lo hacen teniendo como principal objetivo aprender defensa personal.

Todas ellas ofrecen diferentes técnicas o estilos en modalidades de formas, combates y armas. Según maestros de estas disciplinas, las artes marciales fortalecen la mente y estimulan la autoconfianza.

Algunas son deportes olímpicos como el boxeo, el judo, el tae kwon do, el karate y la lucha grecorromana. Esta última es uno de los deportes de combate olímpico más antiguos y, por el contrario, el karate es el más reciente al aparecer por vez primera en los pasados juegos de Tokio.

Las artes marciales tienen su origen en los países orientales y se expandieron con gran éxito hacia occidente, que también las adoptó y adaptó como ocurre en el continente americano con la capoeira, de Brasil, al igual que el Jiu jiutsu japonés que en el país amazónico también desarrolló su propio estilo. Actualmente hay más de 30 tipos de artes marciales, la combinación de varias de estas dieron paso a las artes marciales mixtas, conocidas frecuentemente por sus siglas en inglés MMA (Mixed Martial Arts).

Un samurai cuautlense

Erick Javier Santamaría es un artista marcial que no se detiene en su intención de seguir creciendo en los conocimientos dentro de las artes marciales. Su último logro fue la graduación de maestro en cinta negra en la disciplina de karate do dentro del estilo Shudokan en la escuela ubicada en Cuautla.

A sus 40 años es el primero en alcanzar una certificación proveniente de otros sistemas o estilos, comentó durante la ceremonia de graduación que encabezó el director de Shudokan Cuautla, David Moreno Quiroz, quien estuvo acompañado de Gabriel Moreno Quiroz, uno de los iniciadores del karate en Cuautla, además del sensei Luis Camaño.

Santamaría recibió la bienvenida como nuevo maestro miembro de esta organización que acaba de cumplir 47 años en junio. Ingresó al mundo de las artes marciales como una manera de defenderse del bullying escolar, “ya que de pequeño era bajo de estatura y delgado, por lo que tuve que aprender a defenderme”.

Actualmente es sensei portador de la cinta negra en karate do, en Jiu jitsu brasileño, Jiu jitsu japonés y capoeira donde porta también el cinturón negro en cuarto Dan, mientras en Sambo ruso, Keysi y Lima Lama, es cinturón verde.

“Inicié a los siete años con mi padre que estaba en el pentatlón y nos enseñó a mi hermano y a mí algo de karate; así fueron mis inicios, claro que de padre a hijo es más difícil, nos enseñaba estiramientos y técnicas fuertes que no aguantábamos”, comentó.

Agregó: “Mi madre nos llevaba al Seguro Social de Ayala a seguir entrenando, luego a la Casa de la Cultura de Cuautla. Desafortunadamente mi padre que es maestro académico y mi madre enfermera, no tenían mucho tiempo y nos cambiaron de grupo y de horario, fue cuando probamos el tae kwon do, pero a mí me costaba mucho trabajo estirar y hacer movimientos complejos de flexibilidad, por lo que no tardamos en volver a retomar el karate”.

Autodefensa vs bullyng

Indicó que tener problemas de bullying escolar lo decidió a seguir aprendiendo las artes marciales como una manera de tratar de defenderse de los niños más grandes y abusivos.

“En ese tiempo estaban de moda las caricaturas de combates y los más grandes querían agarrarnos de costal de golpeo para practicar sus técnicas durante los recesos o ratos libres entre clases, y por eso en mi caso, tuve que aprender a defenderme”.

Explicó que ya en su etapa universitaria entró al Tecnológico de Zacatepec “pero ahí no había karate, y me vi obligado a probar otras artes marciales”.

“Empecé a practicar lima lama que era muy tosco, se usa mucho golpeo con espinilla como el muay thai que en ese entonces todavía no tenía mucho apogeo; los más practicados en ese momento eran el tae kwon do y el karate, ya que el lima lama también apenas empezaba a surgir”.

En el nivel universitario conoció también a practicantes de otras artes marciales: “el bullying ahí fue más pesado y tuve que imponerme con carácter y espíritu, porque no todo se arregla a golpes”, agregó.

En ese entonces empezó a practicar la técnica de la capoeira por un amigo que su papá era un militar retirado italiano; “para mí era un técnica nueva, desconocida, rara, y fue como él me empezó a formar conociendo a maestros brasileños. A la par seguía también entrenando en Cuautla el karate con los alumnos del maestro David Moreno, como el sensei Ludwig y el sensei Lucero; todo esto lo hacía junto con mi hermano que es un año más chico que yo, siempre entrenábamos juntos e incluso competíamos entre nosotros y eso no era muy bueno ya que uno tenía que ganar”.

Enseñar lo aprendido

Los hermanos Santamaría, en labor social, apoyaron enseñando a niños y jóvenes en espacios públicos como iglesias, ayudantías, centros del deporte y hasta en el Instituto de la Juventud en Cuernavaca, “dimo muchos cursos gratuitos”, agrega Javier.

Reconoció que cada técnica tiene su propio estilo: “En el karate, por ejemplo, se realizan movimientos muy duros, y la capoeira es más suave, cuando hice este cambio drástico al principio eso les causaba risa a mis compañeros porque sí se ve marcado el estilo de cada arte marcial”.

Por último, dijo que su intención nunca fue ser maestro, “pero llegó un momento que ya tenía tanto conocimiento que me cambió el rumbo; cada estilo aprendido lo empecé a fusionar, hasta ahora que retomé mis estudios en karate con el maestro David que es una persona muy culta como muchos de los senseis que conozco, cada uno de ellos me han dado su aporte y una visión diferente, nutriendo en mi las artes marciales que conozco y practico”.









