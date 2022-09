El boxeo no "saca de pobres": Tocino Meneses

“El mexicano continúa castigando a Maxwell que está a punto de caer por cuarta ocasión en la contienda, el Tocino le aplica un 1-2 tremendo contra las cuerdas y el referee decide suspender el combate a los 2 minutos con 39 segundos del noveno asalto para darle el título del mundo de la Organización Internacional de Boxeo al Tocino; hay nuevo campeón del mundo para México”.

Así se detalla el momento en el que el pasado viernes 22 de abril Alejandro “El Tocino” Meneses lograba alcanzar el sueño de ser monarca mundial, si bien es cierto, en un organismo todavía no del más alto nivel, pero sí reconocido en tierras británicas donde logró ceñirse el cinturón ante el invicto peleador local Sam Maxwell en el M&S Bank Arena de Liverpool en el peso de los superligeros.

Después de ese logro, casi cinco meses después el Tocino estuvo en Cuautla para hablar de sus experiencias vividas dentro del mundo de los puños ante decenas de jóvenes pugilistas del municipio morelense.

El peleador de 32 años, acompañado de sus tres pequeños hijos y su esposa, estuvo en el gimnasio Ricardo “Pajarito” Moreno de la colonia Niño Artillero, atendiendo una invitación del entrenador y director Mauro Ramos Pérez.

El peleador, después de realizar una amplia exposición sobre sus inicios, atendió las preguntas de los asistentes, no sin antes señalares de forma contundente que nunca se deben enfocar en salir de pobres con el boxeo, al reconocer que es una cuesta difícil en la que se tiene que trabajar muy duro e incluso el factor suerte juega un importante papel.

“Les voy a ser honesto, nunca se enfoquen que el boxeo los va a sacar de pobres, yo creo que también depende mucho de la suerte”.

Meneses expuso que en estos momentos vive un gran cambio en su vida gracias a ese título mundial.

“Les pongo un ejemplo, tengo un amigo que tiro por viaje me ofrecía guantes, y ahora hasta me los regalan. Me paso reciente, me quise dar el lujo de adquirir unos guantes Cleto Reyes, fui a comprarlos y en la tienda el señor me reconoció, dijo, tu eres el campeón del mundo, te los vamos a regalar; no les miento, ese es el primer y único patrocinio que me han dado, estoy hablando en casi 12 años de boxear”.

En ese lapso de su carrera profesional en la que ha tenido tres títulos estatales, con 16 victorias y cinco derrotas, no negó que ha recibido algunos apoyos “no les voy a decir que no, amigos se me han acercado para apoyarme, pero hasta el momento eso mismo no lo he tenido de las grandes empresas, de esas que regalan carros; no es desanimarlos pero también no todos van a tener esa mala surte tal vez, conozco por ejemplo a Rocky Hernández de quien sé que vive de sus patrocinios, lo mismo Cotto Vidales que no trabaja y ya abrió un gimnasio, entonces aparte del talento hay que tener suerte para abrirse camino en el boxeo”, comentó.





