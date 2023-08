A sus 64 años, Rafael Guerrero quiere repetir el maratón de Nueva York

Rafael Guerrero Romano, el atleta de las causas nobles, se recupera de una lesión que padece en el tobillo de la pierna izquierda que lo mantuvo por más de tres meses alejado de las pistas.

La mañana de este viernes 11 de agosto corrió 12.8 kilómetros como prueba de su recuperación, señalando que una vez rehabilitado, además de seguir en apoyo de las causas nobles, ahora buscará dar marca para asistir el siguiente año al Maratón de Nueva York, el cual ya lo conoce pues lo corrió hace más de cuatro décadas cuando trabajaba en aquella ciudad estadounidense.

El atleta en enero pasado acumuló kilómetros en apoyo de un niño con hidrocefalia y luego en abril corrió por dos niños con leucemia, todos vecinos del municipio de Cuautla, sin embargo, forzó demasiado la máquina y su cuerpo le cobró factura al sufrir varios problemas de lesión.

A esa carga física se le agregó el Ultramaratón Guadalupano de más de 120 kilómetros que corrió días antes el pasado 11 de diciembre de 2022 de Cuautla a la Basílica de Guadalupe en la capital del país.

El corredor de 64 años sumó entre los tres eventos cerca de los 400 kilómetros, el equivalente a nueve maratones en solo seis meses.

Pero con su espíritu de Guerrero con el que hace honor a su apellido, el ultra atleta reapareció este viernes 11 de agosto en las pistas pues asegura, “ya me siento un poco mejor”.

En horario muy de madrugada, el atleta corrió sus primeros 12.85 kilómetros después del paro obligado.

A un ritmo de trote, cubrió la distancia mencionada en 1 hora y 46 minutos, los cuales dijo van a la causa del niño Josué Mata Barreto, por quien corrió en abril pasado.

En aquella oportunidad acompañado por un grupo de atletas, también buscó recabar fondos para el niño Alejandro, ambos de 14 años, pero lamentablemente este último falleció poco después de haber celebrado el reto de 12 horas sobre la pista de tartán de la Unidad Deportiva de Cuautla.

“Tras esa carrera, empecé con un dolorcito en el tobillo izquierdo que se me complicó, ya no pude correr en los días siguientes, tuve que descansar, hice varios intentos hasta que hoy, después de más de tres meses, ya me sentí mejor y estoy de regreso con los 12 kilómetros de esta mañana”.

El atleta no quita el dedo del renglón y seguirá corriendo por la causa de Josué, quien ya recibe tratamiento en el Hospital del Niño Morelense.

Por otro lado, dijo tener en puerta su participación en el próximo maratón de la Ciudad de Puebla que se realizará en este año el 26 de noviembre, donde espera establecer una marca que lo ayude a inscribirse al maratón de Nueva York del próximo año, lo cual busca lograr con el apoyo de algunos actores políticos.

“Voy por una marca al maratón de Puebla para poder inscribirme al de Nueva York que se corre también en las mismas fechas, pero buscaré el del siguiente año”, comentó.







