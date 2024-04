Francisco Tena, DT del Canamy Oaxtepec, aún quiere quedarse

El técnico de Sporting Canamy Oaxtepec, Francisco Tena Garduño, expresó su deseo de seguir en el equipo para la siguiente temporada, luego de destacar los dos puntos que consiguieron el fin de semana en el clásico morelense frente a los Escorpiones de Zacatepec.

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Tras agarrar al equipo prácticamente desde cero, el timonel dijo que ha servido de mucho la experiencia vivida en el presente torneo dentro de la Serie A donde quedaron excluidos de la calificación a la liguilla deforma prematura.

“Si es que me dan la continuidad, espero que al menos nos quedemos con 19 jugadores y ya buscar los puestos que nos hacen falta para el torneo entrante. Estoy muy contento con el apoyo que me ha dado la directiva, me ha tratado muy bien, eso siempre te ayuda”, expuso.

Deportes Liga Premier: Canamy Oaxtepec y Zacatepec empatan 2-2

Expresó que durante el desarrollo de la competencia “vas palomeando y tachando; tenemos el hábito de hacer un resumen de cada partido y eso nos servirá para que no nos pase lo de este año; cuando llegué no había equipo y tuvimos el problema de tener que agarrar jugadores de aquí y de allá, así es difícil armar un equipo con jugadores que no se conocen”.

Aunque su escuadra quedó eliminada debido a los resultados adversos en varios lapsos del torneo, dijo que espera tener la continuidad en el banquillo de Canamy Oaxtepec e ir por más en el siguiente torneo.

“Ha sido difícil mantener la mentalidad ganadora, pelear por los puntos, porque muchas veces nos esforzamos al máximo y de alguna u otra manera no ganamos; eso hace que baje la mentalidad, se deja de creer en ti, por eso el trabajo mental durante la semana ha sido difícil, pero los jugadores lo han asimilado muy bien”, expuso el entrenador.

El partido del pasado sábado frente a la escuadra cañera fue un ejemplo de que el Canamy Oaxtepec puede pelear contra los mejores. /Cortesía /Canamy Oaxtepec

Se jugó como clásico ante Zacatepec

El partido del pasado sábado frente a la escuadra cañera fue un ejemplo de que su equipo puede pelear contra los mejores del torneo, como también lo hicieron dos semanas antes cuando derrotaron en el mismo empastado del Centro Vacacional Oaxtepec al super líder Racing FC Porto Palmeiras, sin duda, el mejor resultado de toda la temporada.

Deportes Francisco Tena seguirá como técnico del Canamy Oaxtepec

“El clásico resultó un buen partido de punta a punta, desde que silbó el árbitro y tuvimos la suerte de anotar al minuto 2; ellos se sintieron heridos y fue difícil mantenerlos, es un buen equipo, nosotros también jugamos bastante bien, se vivió como un clásico porque hasta conatos de bronca hubo cuando nosotros no somos de dar patadas ni de buscar al rival”, declaró el estratega del conjunto de Oaxtepec.

Sobre el resultado, agregó que haber sumado un segundo punto en los penales fue como una palmadita para el estado anímico de sus pupilos.

“Ganar ese punto nos ayuda en lo anímico porque después de haber dado un partido como el que dimos, sumar otro punto es como recibir una palmadita al esfuerzo, es algo que nos viene bien. Estamos con todas las ganas de terminar el torneo de la mejor manera posible, lo más digno que se pueda dando los partidos como contra Zacatepec, siempre peleando”, concluyó.