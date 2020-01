Da a conocer Cobaem a representantes para los juegos deportivos estatales

Luego de varias jornadas entre equipos deportivos de los planteles escolarizados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) dieron a conocer a los representantes de las categorías varonil y femenil para los XX Juegos Deportivos Estatales de la Educación Media Superior (Judeems), en las especialidades de ajedrez, básquetbol 3 x 3 y voleibol de playa.

Durante las eliminatorias estatales y en medio de una gran disputa por ser los triunfadores, el plantel 2 de Jiutepec obtuvo el primer lugar en dichas disciplinas, por lo que representarán a este organismo en dichos juegos deportivos organizados por el Consejo Estatal para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (Coedems).

En las eliminatorias de ajedrez, los alumnos del plantel 5 de Hueyapan y del plantel 3 de Oacalco, respectivamente, se ubicaron en segundo lugar, pero también asistirán a los XX juegos del Judeems 2020 a realizarse en el mes de abril del presente año.

En el Básquetbol de 3x3, tanto en mujeres como en hombres, también el plantel de Hueyapan, de igual manera acudirán a dicho encuentro estatal, al colocarse en la segunda posición de este certamen deportivo interno, equipos que se lo ganaron por el gran trabajo que realizaron previo a esta competencia.

Finalmente, los equipos femenil y varonil de Voleibol de Playa de los planteles 08 y 01 de Cuernavaca, respectivamente, también obtuvieron su pase a los XX juegos del Judeems 2020, al obtener el segundo lugar en esta primera fase eliminatoria del Colegio de Bachilleres.

Actualmente, los equipos no han parado de entrenar al terminar su competencia, ya que saben que representan a su plantel y a su municipio y por lo tanto quieren resaltar al estado de Morelos en estos juegos nacionales, participación que no llega a cualquier plantel, si no solo a aquellos que se han preparado lo mejor, como en algunos jugadores que les gusta mucho el deporte y que no se olvidan del estudio.

