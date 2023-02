Unidad Deportiva Norte, un elefante blanco de 32 mdp

La Unidad Deportiva Metropolitana Norte de Cuautla, ubicada en la Unidad Habitacional Salvador Esquer, ha sido por mucho tiempo un espacio desaprovechado. Se le ha dado poco uso para los fines para los que fue construido: descentralizar el uso de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón que se ubica a un costado del centro de Cuautla, en la colonia Gabriel Tepepa.

Sin embargo, por un conflicto con los vecinos que reclamaban su correcta ejecución al asegurar que la obra quedó inconclusa, nunca fue entregada de manera oficial y por lo tanto tampoco pudo ser inaugurada por el entonces gobierno de Graco Ramírez, en 2014.

Jesús González Otero, el entonces alcalde de Cautula, que ejecutó dicha obra durante su periodo 2013-2015, habló de la construcción del complejo deportivo que consistió en dos canchas de usos múltiples donde se pude jugar basquetbol, futbol de salón, voleibol, entre otras disciplinas, sus dos tribunas laterales a lo largo de ambas canchas, y una cancha de futbol de pasto artificial de 80 metros de largo aproximadamente por 60 de ancho, así como una pista para caminar o correr alrededor de la cancha.

“El recurso se consiguió en 2013 y se aplicó en 2014 a través del ramo 23 para zonas metropolitanas, no se sí todavía exista, pero Morelos tenía dos zonas metropolitanas en ese tiempo, la zona de Cuernavaca y la de Cuautla”, indica el exalcalde.





En ese 2013 logramos que, con el apoyo del gobierno del estado, se pudiera aterrizar una inversión de alrededor de 32 millones de pesos para construir el polideportivo en la zona norte de Cuautla.

Jesús González Otero, exalcalde de Cuautla













"Afortunadamente logramos sortear ese trámite y se asignó el recurso para la obra que fue aprobada".

La instalación se pensó hacer, dijo, “en un área de una hectárea de donación propiedad del Municipio de Cuautla, en la unidad Habitacional Salvador Esquer, ubicada entre Santa Bárbara y la colonia Cuauhtémoc; sin embargo, se tuvieron que sortear algunos inconvenientes, ya que cuando se empezaban a hacer los trabajos surgieron algunos inconformes y se tuvo que lograr una negociación para que no se perdieran los recursos. Se acordó que en el 30 por ciento del terreno se construyera una escuela, y en el 70 por ciento restante la Unidad Deportiva de la zona norte de Cuautla, que así se le denominó”.

El objetivo primordial con su construcción, comentó, “fue darle alternativas dignas a la infancia y a la juventud morelense para que se inclinara a la actividad deportiva y no hacia actividades ilegales; para 2014 se inició y a principios de 2015 se logró la culminación de la construcción”.

Lo que mal inicia, mal acaba

La Unidad Deportiva Metropolitana Norte de Cuautla no empezó bien, señalan sus vecinos. Otón Zúñiga Camargo, representante de la Unidad Habitacional Salvador Esquer y de la administración de la Unidad Deportiva Norte, comenta que, cuando se terminó la obra, “tuvimos que cerrarla ya que fue una obra inconclusa por el gobierno, además de que teníamos problemas de inseguridad, tomaban en las instalaciones bebidas alcohólicas, se drogaban, cosas de esas, y con el apoyo de prevención del delito fue como empezamos a trabajar en darle más vida, dándole mantenimiento”.

Recordó que la unidad nunca fue inaugurada; “era la época del gobierno de Graco Ramírez, donde el 2 de mayo de 2015 nos quisieron madrugar para inaugurarla, pero nosotros no dejamos que se hiciera porque estaba inconclusa la obra, se había acordado que culminaran todo el proyecto, pero no fue así”.

Detalló que el proyecto inicial se tuvo que reducir a menos de una hectárea; “nosotros negociamos para que así fuera, sin embargo, nunca cercaron las canchas y las dejaron abiertas, tampoco construyeron un estacionamiento, una pista de patinaje y patinetas, además de un módulo de seguridad; nada más hicieron las dos canchas de usos múltiples, la de pasto sintético y hasta ahí; el resto del terreno, casi un 30 porciento se puede decir, está rústico, sin construcción”.

En ese espacio inconcluso, agregó, se pidió construir una secundaria, sin embargo, tampoco se hizo y fue como al no cumplir el gobierno, “los vecinos tomamos medidas y la Unidad nunca fue inaugurada”.

Funciona con recursos propios

Indicó que con recursos de los vecinos se le han hecho mejoras a la Unidad Deportiva Norte, desde cercarla, hasta colocar luminarias y darle mantenimiento a las canchas, principalmente a la de pasto sintético que luce impecable a la fecha.

También cuenta con baños que fueron construidos y una oficina que es para uso general de la administración de la Unidad Habitacional, en un lugar donde el municipio pretendió darle un uso de refresquería y cafetería.

Reconoció que las administraciones municipales no le han dado el uso esperado para la promoción deportiva, y solo fue en el periodo de Raúl Tadeo Nava, posterior al de Jesús González Otero, que se usó en pocas ocasiones para el plan vacacional de verano que se aplicó durante sus dos primeros años de gestión.

“Actualmente contamos con una escuelita de futbol, se han hecho algunos eventos de basquetbol como un estatal, también otro estatal de tae kwon do, zumba, entre otros, pero no hemos tenido trabajo de promotores ya que las autoridades no se han acercado ni tampoco nos han apoyado en el mantenimiento, todo es con recursos propios de los vecinos”, concluyó.

Promotores no quieren ir

Al respecto, el responsable del deporte en el municipio, Francisco Rodríguez Martínez, reconoció que no han realizado actividades en esta Unidad Deportiva durante el primer año de gobierno de Rodrigo Arredondo López, sobre todo por los problemas de accesibilidad, al haber una sola combi que entra a la Salvador Esquer.

“La gente conoce a la Unidad Deportiva José María Morelos y piensa que la otra es una Unidad de 4 hectáreas como esta, sinceramente muchos no la han visto y no la conocen. Aquella la administra un comité que no cobra por el uso, solamente piden que se tenga el lugar limpio en algún tipo de evento, pero sinceramente todos quieren llegar a esta unidad, ya se acostumbraron por el transporte, la distancia, la dinámica misma de esta Unidad Deportiva; ya hemos sugerido hacer esa transferencia del deporte allá con los promotores a esa parte norte, sin embargo, ellos no lo hacen por la comodidad de la Unidad José María Morelos, esa es la realidad”.

Destacó que allá, a sólo nueve kilómetros del centro de Cuautla, hay buenos espacios para la práctica deportiva “canchas en excelente estado, seminuevas, sin embargo, la gente no ha querido tener ese acercamiento o se les hace muy lejos para ir, por eso no se le da tanto uso”.

“En el norte de la ciudad hay buenas canchas, sin embargo, insisto, por el acceso a la Unidad muchos desconocen las instalaciones y además se les hace más complicado por la única combi que tiene el acceso, los únicos que van son los vecinos cercanos”, concluyó.