Complejo Acuático cierra sus puertas a estatal de natación

A pesar de ser la natación el deporte que más medallas le dio a Morelos en competencias nacionales como los Juegos Conade, la Asociación Morelense de Natación A.C. (Amornac) no recibió las facilidades para realizar el Campeonato Estatal de Curso Corto 2023 en las instalaciones del Complejo Acuático Emiliano Zapata (CAEZ), llevando su evento por vez primera al municipio de Yautepec.

El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem), administrador de la instalación, no autorizó a la Amornac la celebración de su evento en las instalaciones, argumentando que la asociación no se encuentra constituida legalmente, ya que desde 2019 culminó el mandato del actual dirigente, Olaf Heredia, y no se hizo la nueva asamblea para la renovación de la mesa directiva.

El dirigente saliente sobre el caso, dio a conocer que: "Se nos negó la alberca del CAEZ por cuestiones administrativas, el argumento es que no estamos constituidos legalmente; aunque es un argumento verdadero, no consideramos que sea un impedimento para rentarnos una alberca".

"La falta de apoyo en todos los sentidos a los deportistas de la Asociación ha sido evidente, a pesar de los resultados obtenidos a nivel nacional e internacional, como el tercer lugar por equipos en la disciplina de Aguas Abiertas obtenido en los pasados Juegos Nacionales Conade 2023 con dos nadadoras", argumentó el aún presidente de la Amornac.

"Desde que inició el actual gobierno, la cuota por el uso de la alberca (del CAEZ), es de 12,000 pesos por día, con un considerable aumento comparado con la administración pasada, y el poco recurso que nos han dado a lo largo de esta gestión".

Como Amornac, agregó: "Estamos convencidos que el apoyo tiene que bajar de acuerdo a los resultados obtenidos, y la Asociación siempre ha estado en la órbita a nivel nacional en las disciplinas de natación y aguas abiertas recientemente".

Y por último refirió que, mejor gente de otras entidades, quizá con mayor capacidad económica para cubrir la renta, tiene el acceso a la instalación deportiva acuática que la propia asociación.

"Muchas veces vienen empresas grandes a ocupar las instalaciones deportivas estatales, que reciben más apoyo que los que estamos trabajando día con día en los deportes a nivel estatal", comentó.