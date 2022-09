CDY levanta la Copa Independencia 2022 de Yecapixtla

Con un triplete del jugador Ariel Reyes que fue la figura de la final, el equipo Centro de Yecapixtla (CDY) se quedó con la Copa Independencia 2022 de futbol que celebró su edición 42 organizado por el Ayuntamiento de Yecapixtla.

Con un gran dispositivo de seguridad después de los hechos violentos que se vivieron dos semanas atrás después del partido de la primera fase eliminatoria entre Achichipico y Aquiles, el torneo llegó a su conclusión con el duelo final que se realizó por vez primera en el estadio de la Unidad Deportiva Fidel Díaz Vera de la cabecera municipal.

El alcalde Heladio Rafael Sánchez Zavala, tras entregar la respectiva premiación en la que se repartieron 80 mil pesos en efectivo además de los respectivos trofeos, indicó que lo ocurrido semanas atrás en la que perdiera la vida el ex edil Refugio Amaro Luna “son cosas que salen de nuestras manos, quiero aclarar, no sucedió en un partido de futbol, sino horas después de haberse jugado; lamento mucho las perdidas humanas que hubo, derivado de esto y aunque no hubiera sido, en las finales sabemos cuanta asistencia hay y tenemos que hacer el despliegue de seguridad en todos sentidos”.

Indicó que alrededor de este partido que registró una asistencia de 70 porciento en las tribunas, hubo presencia de Protección Civil, “y estuvimos pendientes con las ambulancias de emergencia no solamente por algún herido de gravedad sino por algún desmayo o cualquier incidente; el municipio de Yecapixtla se caracteriza siempre por tener siempre estas condiciones para atender cualquier necesidad de la población”.

El partido registró una asistencia de 70 porciento en las tribunas, hubo presencia de Protección Civil / Óscar García | El Sol de Cuautla

El encuentro

En el partido, después de un atraso de 46 minutos por una inconformidad de Juan Morales por la alineación de un jugador rival, inició con un primer dominio de esta escuadra, pero sin poder reflejarlo en el marcador durante los primeros 15 minutos del juego.

Después de eso, el CDY equilibró las acciones y empezó a dar avisos de su peligrosidad con una primera llegada a velocidad de Armando Zepeda que en una descolgada sacó al portero y mandó un disparo que salió apenas desviado para generar la más peligrosa del partido.

El propio jugador lograría abrir el marcador al minuto 23 en una jugada que nació por banda derecha y terminó con un centro al área donde llegó puntual a la cita para empujar el balón al fondo de la cabaña del arquero Miguel Ángel Piña Vélez.

Piña fue el arquero menos goleado del torneo, pero en la final se llevó seis tantos en contra y ese gol fue el primero de la tarde y el primero de Zepeda que encontró el 2 por 0 tres minutos después con un disparo lejano, a 20 metros del marco, que le dobló las manos a Piña.

CDY vivía su mejor momento y al 29 en un taconazo de Zepeda, deja el balón a Ariel Reyes que entró al área y sacó un disparo potente para marcar el 3 a 0 en favor de los del Centro de Yecapixtla.

Antes del final Juan Morales logró recortar la pesada diferencia con el 3 a 1 anotado en una escapada de Emmanuel Luna por sector de la izquierda para plantarse frente al arquero y sacar un disparo bombeado al minuto 39. Con este marcador ambos equipos se fueron al descanso.

En el segundo tiempo otra vez CDY hace daño al rival y con su segundo gol Ariel Reyes coloca el 4 por 1 en los cartones al minuto 60.

Juan Morales respondió de manera inmediata para poner el 4 a 2 al minuto 62 con un golazo de Ricardo, el playera 2 que sacó un cañonazo muy colocado a 25 metros de la portería para marcar el mejor gol de la tarde.

Sin embargo, la reacción de Juan Morales fue acallada con otro par de tantos de CDY anotados en solo dos minutos para ponerle cifras de goleada a la final, con el 5 a 2 de Ariel Reyes al minuto 76, y el 6 a 2 al 77´ obra de Diego Armando Saavedra de la Sancha para poner cifras definitivas al partido.

De la Sancha, además, fue el mejor goleador del torneo, reconocimiento que recibió durante la ceremonia de premiación, donde también fue galardonado el arquero Piña como el menos goleado del evento.

Los equipos campeón y subcampeón recibieron sus respectivas copas, además de 60 mil pesos al CDY como monarca y 20 mil a Juan Morales por el subcampeonato.





