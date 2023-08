Boteará en Cuautla el ajedrecista Juan Gálvez para viajar a mundial italiano

Como cada vez que asiste a un mundial, el cuarto dentro de los Juegos Mundiales de los Trabajadores, el destacado ajedrecista de Cuautla, Juan Gálvez Hidalgo se enfrenta al serio problema de la falta de recursos para viajar hasta el continente europeo.

Y es que los gastos de traslado, inscripción, hospedaje y alimentación salen de su propia bolsa, como ocurre con el resto de los deportistas que representan a México, al no haber apoyo de autoridades federales, estatales, locales, ni de las federaciones deportivas.

En este caso es el Congreso del Trabajo quien organiza a través del Instituto del Deporte de los Trabajadores, (INDET), los selectivos nacionales que se realizan durante los Juegos Nacionales de los Trabajadores.

A través de sus participaciones en estos juegos, el destacado ajedrecista morelense ha ganado su lugar en cuatro ocasiones en el representativo mexicano de ajedrez luego de ocupar los primeros lugares dentro de los mencionados Juegos Nacionales que se realizan cada año en el Centro Vacacional Oaxtepec “Adolfo López Mateos” del IMSS.

En su última participación en 2022, Gálvez Hidalgo volvió a obtener el derecho de acudir a la justa mundialista, la cual en este año se realizará el próximo mes de septiembre en la ciudad italiana de Cervia, ubicada al norte del país.

Sin embargo, como ha sucedido en las tres ocasiones anteriores donde disputó mundiales en tres ciudades del propio continente europeo como fueron Sofía, Bulgaria con un 13vo. lugar en 2013, la misma Italia donde ganó oro en 2015, y en Cataluña, España donde fue cuarto por equipos en 2019, el deportista se enfrenta al problema extracancha de buscar los recursos para cumplir con su sueño de estar en un mundial representando a México.

Es por ese motivo que anunció que este viernes 4 de agosto saldrá a botear en busca de juntar 32 mil pesos que aún le faltan para el pago del viaje redondo a la sede mundialista.

“Voy a salir a botear a los semáforos de la avenida Reforma a la altura de la colonia Guadalupe Victoria enfrente de conocido restaurante, donde me acompañarán mis alumnos del club de ajedrez Chessgal y madres de familia”.

“La intención es juntar para poder irme al Mundial a Cervía, Italia. No me alcanza para cubrir todos los gastos, ya pagué 21,000 pesos en hospedaje y comidas y me falta el vuelo de avión; la salida es el 3 de septiembre y estaré allá hasta el 10 del mismo mes cuando termina”.

Informó que cada participación mundialista le significa un gasto de más de 60 mil pesos, el cual no cubren las autoridades pese a que va en representación del país.

El único apoyo, anexa documento, es la solicitud del permiso para dejar de laborar por esos días en el plantel escolar donde trabaja, dirigido por el secretario del INDET, Pablo Reyes Osorio, al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, que encabeza Eliasin Salgado de la Paz.