El Mini Cooper SE demuestra su chispa

El problema de la contaminación ha cobrado gran relevancia los últimos días al implementarse el doble Hoy No Circula, en zonas como la CdMx, debido a la mala calidad del aire.

A lo largo de los últimos años una de las propuestas de movilidad para combatir la contaminación es el uso de vehículos eléctricos, por eso, actualmente existen distintas opciones en el mercado: el Mini Cooper SE es una de ellas.

En Autos OEM tuvimos la oportunidad de manejar este modelo durante una semana y sin temor a dejar de circular, estos modelos están exentos de las restricciones por contingencia.

Rines de 17 pulgadas con trazos Mini Electric Power Spoke Bi-Tono / Tania Licón

¿Cómo es el Mini Cooper SE? A nivel estético encontramos un hatchback que mantiene prácticamente todos los elementos que identifican a un Mini, como su característica silueta que nos remite al modelo clásico, los faros redondos en la parte frontal, las pequeñas calaveras traseras y la carrocería bitono con techo panorámico; sin embargo, también muestra detalles que lo identifican como un coche eléctrico.

Y es que al no contar con un motor a gasolina bajo el cofre que no necesita de refrigeración, la parrilla del Mini eléctrico es cerrada, lo que beneficia la aerodinámica. Además, cuenta con un juego de rines de aleación de 17 pulgadas, los cuales tienen un diseño especial que mejora la resistencia al aire. En los coches eléctricos, estos pequeños detalles suman mucho a que el consumo de electricidad no sea drástico.

MANEJO URBANO

Para ponerse en movimiento equipa un motor eléctrico sincrónico que entrega 184 caballos de fuerza y 199 libras-pie de torque, el cual es alimentado por una batería con una capacidad neta de 28.9 kWh de capacidad, que le permiten una autonomía por recarga de hasta 270 kilómetros, así como una aceleración de cero a 100 km/h en 7.3 segundos.

Volante de cuero nappa multifuncional con logo MINI Electric y pantalla central táctil de 8.8 pulgadas con Apple Car Play / Jac

Para mantener con mayor vida dicha autonomía, su velocidad máxima está limitada, electrónicamente, a 150 km/h. En el interior, los elementos clásicos del Mini están presentes, como la pantalla central del tablero de 8.8 pulgadas montada sobre un soporte circular, y la cual permite visualizar, entre otros elementos, el modo de manejo seleccionado: Sport, Mid, Green y Green +, los cuales modifican la puesta a punto de la electrónica del motor para entregar mayor o menor potencia y regenerar en mayor o menor medida energía para almacenarla en las baterías.

En ciudad, se siente como pez en el agua, con aceleraciones contundentes al pisar el acelerador que le dan mucha agilidad en este escenario, algo a lo que suma sus dimensiones compactas para maniobrar entre autos y facilitar el estacionado. Su andar es muy silencioso y el confort que ofrece es el adecuado para el tránsito diario.

Luces traseras con diseño Union Jack / Tania Licón

Uno de los beneficios de tener una batería pequeña es que su tiempo de recarga en una toma convencional es de aproximadamente 7 horas. Si se usa el cargador de pared de la marca, el tiempo se reduce hasta 4.2 horas, pero si se opta por un cargador rápido, bastarán apenas 35 minutos para recuperar el 80% de energía en las baterías.

El nuevo Mini Cooper SE está más enfocado a la movilidad urbana, es decir, para traslados muy cortos; si decides utilizarlo en viajes más largos la autonomía que ofrece llega a limitarte.

FICHA TÉCNICA

Motor eléctrico síncrono

Potencia 184 hp

Torque 199 lb-pie

Transmisión automática

Precio $895,000

