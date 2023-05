Atlético Cuernavaca, semillero de grandes jugadores

El equipo del Atlético Cuernavaca que participa en la Tercera división en la Liga TDP del futbol mexicano, exporta jugadores a equipos del Celaya de la Liga de Expansión, a la Liga Premier Segunda división y a la Sub-20.

Lo anterior lo señaló Juan José Arrese, secretario de la rama de la Tercera división, Liga TDP y dirigente del equipo profesional.

“Bueno, calificamos a la liguilla que es la fiesta grande del fútbol a donde solo llegan los mejores equipos, aunque ya no pudimos avanzar, pero me encuentro contento y satisfecho porque los muchachos se esforzaron en todo momento, y si no llegamos más arriba fue porque el fútbol así es”.

“Dentro de las satisfacciones que se tiene, son el tener a jugadores dentro de la selección que hicieron su gira por España donde se destacó en general y especialmente con un jugador que hasta anotó gol”.





Deportes 'La Tota' Carvajal y sus duelos en Morelos

“Estoy muy contento porque se van varios jugadores a participar a otras divisiones, uno de ellos es Edrei García se va al Celaya en la Liga de Expansión, Daniel García al Cruz Azul con la Sub- 20, Hugo Dueñas también al Celaya de la Liga Premier, esto es lo que busco para ellos, que tengan prosperidad en otras divisiones, además sigo buscando llevar a otros elementos que tienen la capacidad para poder formar parte de cualquier equipo y en cualquier división, claro dependiendo de las necesidades de los equipos”.

“El resto sigue dentro del equipo, claro que den la edad ya que tenemos bajas, de momento y por edad son cuatro, los dos porteros, Javier Rodríguez y Cristian Ayala, por si alguien los necesita están a la orden”.

“Comenzamos a trabajar el día 15 del presente mes a las 16:00 horas en la cancha del Recinto Ferial de Acapantzingo, Cuernavaca a donde invitamos a quienes quieren prepararse como verdaderos futbolistas y se puedan integrar al trabajo el entrenador que sigue al frente del equipo porque tiene capacidad con su cuerpo técnico”, concluyó.