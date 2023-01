Árbitro morelense podría dirigir final del mundial en 2026

El árbitro dos veces mundialista de Rusia y Qatar, César Arturo Ramos Palazuelos, originario de Culiacán Sinaloa pero arraigado en Cuernavaca, se ha convertido en uno de los silbantes más destacados en el país, al formar parte del equipo de árbitros en el pasado campeonato mundial de fútbol.

De acuerdo con Carlos Bernardo Ortega Brito dirigente de la Delegación de Árbitros Profesionales del estado de Morelos e instructor de arbitraje, Ramos Palazuelos puede ser uno de los elegidos para estar de nueva cuenta en un mundial e incluso dirigir la final.

“El árbitro César Arturo Ramos Palazuelos ya contará (para el 2026) con 12 años y la FIFA así los va llevando con esa gran experiencia, es de los pocos silbantes mexicanos que dirigen cuatro partidos en un campeonato del mundo, en Qatar dirigió: Dinamarca vs Túnez, Bélgica contra Marruecos, Portugal vs Suiza y la semifinal entre Francia y Marruecos, por eso difícilmente podía pitar la gran final ( en el mundial pasado) porque no podía repetir a los franceses”, explicó.

Dijo que para que un árbitro sea designado a un partido por la FIFA, se toma en cuenta su trabajo previo, además de su nacionalidad. “Un silbante no puede participar si su país sigue compitiendo. Como la Selección Mexicana fue eliminada en fase de grupos, Ramos siguió pitando”, detalló.

A la par de Ramos Palazuelos, otros mexicanos lograron también pitar cuatro partidos: R. Antonio Márquez, Estados Unidos 1994; Marco Antonio Rodríguez, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y, Armando Archundia en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Agregó que otros árbitros destacados son: Edgardo Codessal, Arturo Brizio Carter Felipe Ramos Rizo, Gaspar Vallejo (asistente), José Tejada (asistente), Fernando Buergo (asistente), Diego Di Leo, Arturo Yamasaki, Abel Aguilar (asistente), Alfonso González Archundia, Mario Rubio, José Camargo (asistente), Francisco Ramírez (asistente), Marvin Torrentera (asistente), Marcos Quintero (asistente) y Miguel Hernández (asistente).

Indicó que César Ramos tiene muchas posibilidades de pitar la final en el próximo mundial que se realizará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México, “a menos de que uno de estos países pudiera llegar a la final”, manifestó el dirigente de la Delegación de Árbitros Profesionales del estado de Morelos.

En el mundial pasado, la FIFA convocó a 129 árbitros, de los cuales 36 corresponden a jueces de campo y el resto a asistentes del VAR (Video Assistant Referee). Además, por primera vez se incluyeron mujeres.

Los cinco árbitros mexicanos que estuvieron en Qatar fueron:

César Arturo Ramos Palazuelos (árbitro central)

Karen Janett Díaz Medina (jueza de línea o abanderada)

Miguel Ángel Paredes Hernández (árbitro asistente)

Alberto Morín Méndez (árbitro asistente)

Fernando Guerrero Ramírez (árbitro del VAR)









