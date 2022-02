América Oaxtepec es campeón en Interestatal de Morelos

Bueno y espectacular choque de futbol el que se realizó en la empastada cancha y la mejor de Morelos, como es la del estadio “Mariano Matamoros” de Xochitepec, donde se desarrolló el encuentro de la gran final en la categoría Sub-20 de la Liga Interestatal de Morelos, donde la escuadra del Nido Águila del América Oaxtepec al final del partido se quedó con el título del torneo como campeones al vencer por categórico marcador de 6-1 sobre su rival los similares de Galácticos de Temixco.

Fue un partido muy bueno con excelentes jugadas, que a pesar de la goliza los Galácticos de Temixco nunca se rindieron si no que estuvieron buscando a cada momento en la cancha pero no pudieron hacer más porque su rival contaba mucho en sus tres líneas.

El Nido Águila repartió balones por toda la cancha con sus medios en la mitad del campo, pero también sus laterales se lanzaban y pasaban el esférico a los pies de sus compañeros y muchos veces según la posición de los jugadores se daba con ventaja, pases adelantados.

En cuanto al arbitraje este fue impecable con la cuarteta con José Reinoso, Jessika Salazar, Javier Miranda y Katia Rojas Navarro, muy agradable para los aficionados ve a femeniles dentro del campo.

Al final del juego se entregaron los premios de 7 mil pesos en efectivo, trofeo y medallas al vencedor, así como al subcampeón sus medallas, para esto estuvo presente el ex árbitro de Primera División Gabriel Gómez Romero Director del Deporte de Xochitepec, junto con el director técnico Benny Ferreyra, quien ha dirigido a las fuerzas Básicas del Querétaro y Mazatlán FC.

Con estos partidos concluyó el Torneo de Invierno, para dar paso al Torneo de Verano que inicia este fin de semana. La convocatoria sigue abierta para las categorías Sub -16, Sub -18 y Sub 20, ya hay equipos inscritos y se esperan a más.





