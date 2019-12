"2019 no fue mi año, pero voy por más": Cheroke Rockstar

El llamado “Rockero del ring”, aceptó haber tenido un retroceso en cinco años de carrera al perder el invicto en las luchas de apuestas cuando en este último semestre del año en lucha celebrada en Ayala, en sangrienta lucha extrema, perdió la cabellera contra el oaxaqueño Montecristo.

En esa batalla, ante un auditorio a su máxima capacidad, salieron a relucir los golpes hasta con lámparas de neón que provocaron cortadas en diferentes partes del cuerpo de ambos gladiadores para llenar el cuadrilátero de sangre ante la atónita mirada de los espectadores.

Montecristo vino de atrás para ganar las dos última caídas después de que Cheroke había sorprendido tomado la delantera.

No fue el año de Cheroke; es el que menos he luchado de los cinco que llevo. El promotor dejó de hacer luchas en Cuautla, y además tuve una lesión en la rodilla. No pude ganar máscaras y caballeras e incluso perdí el invicto en las luchas de apuesta el pasado 11 de agosto, en una lucha muy sangrienta contra Montecrito a quien meses antes le había ganado

El 1 y 19 de diciembre pasados, Cheroke sostuvo sus dos últimas luchas del 2019: el primero en evento de la Alianza de la Lucha Libre de Cuautla, y el segundo en función de la Triple AAAA, ambas en la Unidad Deportiva de Cuautla.

En el primero salimos con el triunfo haciendo pareja con Viento y Dark Cobra, para derrotar a Speón, Príncipe Siniestro y Bestia el Caribe. Y en la última del año, con Triple AAA, me tocó perder haciendo pareja con Viento para enfrentar a Speón y Cometa, en una lucha muy rápida y que me gustó a pesar de la derrota

Para el año por entrar, el luchador en el brindis de año nuevo y con el racimo de uvas en mano, aseguró que buscará recuperar el terreno perdido: “voy a regresar en el 2020 con todo a los eventos, y una de mis metas será lograr algún campeonato del estado de Morelos, ya sea el de peso completo, el semi completo o el de parejas con Viento, porque siento que nos hemos acoplado bien, y también tengo en mente la revancha con Montecristo, porque como fue testigo El Sol de Cuautla, en esa lucha lo tenía, era mío, lo perdoné y perdí. Voy por la revancha, el cuadrilátero ya nos queda chico, y aunque es más joven que yo, le reconozco que tiene muchas agallas y es uno de los rivales más completos”.

Y puntualizó el “Rockero del ring”:

En el siguiente año que todos los luchadores se cuiden del Cheroke… tengo tres máscaras y dos cabelleras, pero quiero incrementar otras a mi colección