Deportistas morelenses son reconocidos por el Ejecutivo

Cinco deportistas morelenses fueron reconocidos con el Premio Estatal del Deporte este 20 de noviembre durante la ceremonia cívica en conmemoración de un aniversario más de la Revolución Mexicana. Entre los galardonados se encuentran Paulina Susej Alanís Hernández, Regina Cuevas Ortíz, Lot Máximo Méndez Ortíz, Alberto Miranda Cuevas y Armando Mercados Hernández, quienes han destacado en diversas disciplinas deportivas.

Paulina Susej Alanís Hernández se ha distinguido en aguas abiertas, obteniendo múltiples medallas en competiciones internacionales y nacionales, incluyendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esta es la segunda ocasión que recibe este premio, habiendo sido reconocida previamente en 2020.

Alanís Hernández expresó que se siente muy orgullosa de este premio: "La verdad es un logro que es desde chiquita, qué me lo he ganado a base de mi entretenimiento del día a día, entonces estoy muy feliz y muy orgullosa, porque también me sirve de motivación".

Por su parte, Regina Cuevas Ortiz, ganó la medalla de oro en 5K aguas abiertas, y dos medallas de plata en natación de 800 metros y 1500 metros libres, en Nacionales Conade 2023; así como tres medallas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación y Aguas Abiertas (CCCAN) San Salvador 2023. A sus 16 años, este es el primer galardón de este tipo que recibe.

"Me siento muy contenta por haber obtenido este logro, es una satisfacción muy grande ya qué todo el esfuerzo qué he hecho y el trabajo, ha válido la pena", manifestó.

Señaló que en diciembre del 2023, competirá en las nacionales, mientras que se está preparando para que en el 2024 pueda participar en el Mundial Jr, así como continuar entrenando para las nacionales de la Conade.

Armando Mercado Hernández ha contribuido significativamente a la promoción deportiva a través del Proyecto Evolución, enfocándose en reclutar y entrenar a jóvenes en artes marciales populares. Además es coordinador de entrenadores, logrando así que Morelos obtuviera un total de 15 medallas en los Juegos Nacionales Populares Michoacán 2023.

"Tenemos dentro de las artes marciales 48 años, y promoviendo y difundiendo tenemos 15 años con un proyecto deportivo de artes marciales en el municipio de Temixco, y en varios municipios del estado de Morelos", señaló.

Por otro lado, Lot Máximo Méndez Ortiz, ganador de tres medallas de oro en tiro con arco dentro los Nacionales Conade Aguascalientes 2023; es top-ten como Seleccionado Nacional Mexicano en el Campeonato Mundial Juvenil en Limerick en Irlanda este 2023.

Alberto Miranda Cuevas, reconocido como entrenador de la Selección Nacional Mexicana de Básquetbol 3x3, ha llevado al equipo a obtener importantes logros en competiciones internacionales.

Durante la ceremonia cívica, Germán Villa, titular del Instituto del Deporte de Morelos, destacó la importancia del impuso a estos jóvenes deportistas con este premio, que se otorga desde 1975.