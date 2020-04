1.- Sin ascenso, un problema menos 2.- Instituto 3.- La universiada 4.- En la casa

1.- Sin ascenso, para la mayoría de los directivos que conformarán la liga de desarrollo se quitarán varias dificultades y vendrá dinero fresco en cada uno de los torneos, y al no haber exigencias, se pueden hacer economías y acumular algún dinerito a lo largo de los seis eventos y después vender la franquicia y a retirarse del fútbol a disfrutar de ellas sin dificultad alguna, de lo que hablaré en una próxima entrega de este tipo, porque en ésta voy con las ventajas que se vienen con la quita del ascenso, según ellos, por seis años, para abarcar los dos mundiales que se avecinan, pero que nadie eche las campanas al vuelo, dado que en cualquier reunión, desde la jerarquía, pudieran darse determinaciones en sentido contrario, así son y todos tienen que obedecer, pues lo que impera es la lana; y si se ordena el cambio, vendrá, sin importar que pudiera funcionar la situación, esta citada liga y estuvieran surgiendo elementos para la primera división, porque no es ni será prioridad el aspecto deportivo, sino el negocio, y ni siquiera de todos, sólo de los que llevan la voz cantante, y el resto es utilizado para sus fines, y así son las reglas.

a.- Sin ascenso se elimina la posibilidad para el que lo logre de pagar en dólares, se podrá seguir haciéndolo en pesos porque no se llegará al máximo circuito; así las cosas, los promotores les robarán en pesos, no en dólares por cartuchos quemados y lesionados

b.- No habrá necesidad de invertir mucho, puesto que la plantilla será compuesta, en su mayoría con jóvenes menores de 23 años, es decir, casi una tercerita, y refuerzos para la columna vertebral para que el equipo quede entre los ocho destacados del certamen y ya.

c.- Los viajes se podrán hacer vía terrestre un día antes, pagar una noche de hotel, cuatro o cinco comidas, y sin gran exigencia por parte de los futbolistas, pues será una juvenil.

d.- Si los aficionados, cuando se tenía posibilidad de ascenso no exigían, ahora, menos.

e.- Los medios contribuirán a ello y harán apología de nimiedades, y seguirán sin hacer crítica, pese a que serán ninguneados y hasta agredidos, al fin nadie se solidariza, y si lo hace, será sólo un instante, y si no quieren, se les quita la acreditación y a obedecer.

f.- A los jugadores, sobre todo a los jóvenes, se les podrá pagar cualquier cosa, para no decir tortillas duras, con el señuelo de que se les va a promocionar, y sí, si surge alguno, se venderá bien y con ello se pagará todo el torneo, es decir, habrá negocio redondo del patrón, sobre todo si no paga impuestos, ni alquiler del sitio, ni reparaciones; todo pa’ él.

2.- En el Instituto del Deporte, casi diario suben imágenes de que están en la oficina, eso será positivo si estuvieran planeando el retorno a las actividades. Para ello no es necesario estar en la oficina para evitar el riesgo de contagio, se puede hacer desde su casa, aunque para la foto funciona más. Lo que espero es que al retornarse se hagan al fin las cosas, porque, hasta ahora, se tienen seis años tirados a la basura con Jacqueline Guerra Olivares y lo que lleva Osiris y sus dos americanistas; con Germán ya trabajó en Chalco y las críticas que ser hicieron no fueron nada aterciopeladas, y lo hecho aquí, en lo que va de su gestión, no es para hacer sentir orgulloso a nadie. No les preocupa, creo.

3.- La universiada debe dejarse de lado para este periodo escolar y retomarla para el siguiente; no vale la pena ni siquiera estresarse por ello. Que se tome con calma y ya se resolverá el caso con tranquilidad, para bien de los estudiantes, quienes necesitarán un tiempo para volver a la actividad y ponerse en forma. Por otro lado, espero que en la universidad de Morelos se vuelva a las actividades deportivas con el mismo talento y constancia que se hizo con Jorge Juárez. Mientras Álvaro Reina siga con ese difusor, no avanzará. Al parecer se lo impusieron, pero allá él que se dejó y lo deja no hacer nada.

4.- Quédate en casa para que mañana nos veamos en la calle.

