Vuelve Papi piernas largas

Después de tres exitosas temporadas en la Ciudad de México, el musical “Papi piernas largas” regresa en formato virtual, con una función especial el próximo 10 de octubre a las 20:30 horas desde el Teatro Hidalgo. Esta puesta en escena basada en la novela de Jean Webster con letras originales de Paul Gordon, está protagonizada por Paola Gómez y Oscar Acosta y contará con músicos en vivo.

“Papi Piernas Largas” es la tercera producción de Ramsés López t en conjunto con Berny Orozco, Omar y Vanessa Ahued. Este musical está ambientado en la Nueva Inglaterra de fin de siglo; la obra cuenta la historia de una huérfana, Jerusha Abbott (Paola Gómez) y el misterio de un benefactor (Oscar Acosta).

Es una historia bellísima que sucede a partir de 1910, que nos habla de Jerusha, una huérfana que vive en orfanato John Grier, ella es la más grande del lugar que por distintas circunstancias nunca fue adoptada. Jerusha tenía una habilidad muy importante para escribir y un día llega un benefactor que decide becarla con ciertas reglas; él le dará una mensualidad considerable para sus gastos, la saca del orfanato y la inscribe en la universidad con la condición de que ella debe escribirle una carta al mes, él nunca le va a responder, ni la va a conocer. A partir de ahí empieza a cobrar vida la historia, porque cuando él comienza a recibir las cartas, se da cuenta que es una chica encantadora y hay todo tipo de rollos muy interesantes, expresó Oscar Acosta.

El actor comentó que están muy emocionados por esta función, pues sin duda, ha sido una grata sorpresa que el productor les llamara para presentar la obra en formato virtual, porque lo que ya están preparando todo para que salga a la perfección.

Estamos muy contentos, pero también hemos pasado por varios desafíos, ha sido complicado porque es un texto muy complejo, una obra que no es tan fácil porque no dejamos de hablar y cantar, pero estamos preparándonos mucho, cuando empiezan los ensayos todo se queda grabado en la memoria, porque el cuerpo y la mente lo absorben y nos hemos acoplado muy bien Paola y yo.

Asimismo, expresó su alegría porque por vez primera, a través de este formato digital la obra podrá disfrutarse en cualquier parte de la República Mexicana y en el extranjero, pues las herramientas digitales permiten grandes alcances.

Es válido para todo el mundo y eso es padrísimo porque podrán vernos amigos y familiares que nos sigan de cualquier país. Es una oportunidad muy buena, y nosotros cuidaremos todos los detalles para que disfruten de un espectáculo de gran calidad y sientan la magia del teatro en su hogar.

Oscar comenta que él vio esta obra en Broadway y desde que salió del teatro, quedó encantado con la historia y el musical, por lo que decidió traerlo a México.

Para mí es un sueño, me tocó verla por suerte en Broadway, esa ocasión ya no había boletos para la obra que quería ver y en la taquilla me ofrecieron esta y salí totalmente enamorado, dije tengo qué hacer esta obra y luche por varios años para traerla México por las cuestiones de derechos que son muy complejos. Logramos una traducción impecable de Enrique Arce y la dirección de Maru Dueñas, que en paz descanse, y que hemos respetado su trabajo de dirección original. Logré juntar al equipo y a Paola Gómez le encantó; ahora es más sueño todavía que se vuelva a montar y con una función virtual que se puede ver en todo el mundo.

Cabe destacar que “Papi piernas largas” es un musical que se ha montado en diversas partes del mundo, sin embargo, la versión mexicana es la única que cuenta con la grabación de un material discográfico en español. El álbum cuenta con 21 temas adaptados al español y fue grabado en los estudios ELITH bajo la dirección y producción de Pepe Ortega, ganador de un Grammy Latino.

Instagram: @oscaracostaag