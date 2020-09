Comunidad artística busca proponer al nuevo titular de Cultura

Artistas, intelectuales, promotores y miembros del sector cultural y educativo de Morelos, se han manifestado a través de dos cartas para solicitar una audiencia con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, para dialogar personalmente y tener una participación directa en la designación del nuevo Secretario de Turismo y Cultura del estado de Morelos.

A esta iniciativa a través de las redes sociales se han sumado más de 400 firmantes de la comunidad artística y cultura de Morelos, manifestando su descontento por el deterioro del sector cultural derivado del abrumador desvío de recursos, por la incapacidad de funcionarios en el desempeño de sus cargos y por la corrupción de antiguos gobiernos.

“Estamos solicitando al gobernador una cita para platicar personalmente con él las problemáticas que existen sobre la cultura, desde las cuestiones de corrupción, presupuesto y todo lo que hemos vivido en el sexenio pasado y lo que va de este. La idea es plantear esas problemáticas y sensibilizarlo sobre la importancia que tiene que haya una persona apta para el cargo de cultura, que no se regale el puesto a alguien y que no se quede a cargo gente que tenga un perfil que no es correcto, o gente enquistada que sólo hacen daño o son corruptos”, expresó Sofía Caccia, actriz, cantante y gestora cultural.

En esta petición se solicita que se considere nombrar como secretario a una persona que cubra el perfil de manera estricta, que tenga un verdadero reconocimiento social y que sea experto en el cargo que ocupa; ya que se require a alguien con conocimientos no solo de administración pública, sino también con sensibilidad artística y trayectoria probada.

“Queremos platicar con él, presentarle nuestras propuestas de candidatos a este cargo y conocer las que él tiene. Sensibilizarlo sobre todo esto y que el nombramiento no sea una imposición, la idea es que el proceso de elección sea consensuado y basado en un perfil para tomar una decisión sesudamente. Creo que esto le conviene a él porque es un proceso democrático y consensuado para demostrar un interés real por el estado”.

Otra de las peticiones en estas cartas es la separación inmediata de Turismo y Cultura, fusión que se realizó a inicios de la presente administración arbitrariamente y sin consulta ni participación ciudadana, ni de los trabajadores de la cultura.

“Solicitamos que se divida la Secretaría de Turismo y Cultura porque obedecen a intereses sociales muy distintos, y atañen a la sociedad de una u otra forma; y eso le pega muchísimo a la cultura porque los gastos de turismo son muy diferentes y cultura se queda sin nada”.

Otra situación que se expone en las misivas, es el tema del pago de adeudos a diversos artistas que han brindado su trabajo para los distintos programas de la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Morelos.





“Únicamente del programa ‘Cultura en casa’ que se realizó a partir del confinamiento, son alrededor de 40 artistas con los que tiene adeudo la secretería. Incluso se hizo un trabajo discrecional en el que a algunos se les ofreció un pago digno, a otros un pago muy bajo y a otros ningún pago; aún cuando la Secretaría de Cultura Federal ya dio el presupuesto a todos los estados para este programa”.

Los artistas están en espera de la reunión solicitada al gobernador, confiar en su sensibilidad con respecto al tema debido a sus antecedentes como atleta y creer en su capacidad para visualizar que el combate a la violencia y la actividad económica del estado solo pueden ser fomentados a través de la educación, el arte y la cultura.

