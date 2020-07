Vecinos distantes… y biodiversidad

Probablemente en ningún lugar del mundo dos vecinos se entienden tan poco; éste es un dicho que escribió Alan Riding (1985) en su libro “Vecinos Distantes”, análisis que estuvo basado principalmente en aspectos socio-culturales. Pero echémosle una mirada a los aspectos de la naturaleza entre ambos países.

En primer lugar, es común que los mexicanos tengamos una idea tergiversada de diferentes aspectos de nuestro país vecino Estados Unidos (EU), a nivel económico, cultural y social. Pero un tema que concuerda con la anterior tendencia está relacionado con la naturaleza, especialmente con la supuesta homogeneidad de los recursos naturales de la unión americana, especialmente si asumiéramos que el estereotipo de EU pudiera estar representado por las interminables planicies del medio oeste (“midwest”) con sus grandes pastizales.

Podríamos iniciar diciendo que existe una (o varias) listas de países megadiversos, y uno, muy probablemente pensaría que EU no está incluido en esta privilegiada lista. No obstante, nos sorprendería saber que dicho país sí es parte de al menos los primeros 12 o 13 países, dependiendo del autor. De hecho, México es relativamente similar (en riqueza biológica) a EU. Por ejemplo, en plantas, México tiene alrededor de 23,000 especies de plantas vasculares comparado con las 17,000 de EU. Pero la diversidad de EU no es por obra y gracias del espíritu santo, por alguna razón política, o por su presidente, por ejemplo. Tiene que ver con sus características per se, por ejemplo EU: i) es un país muy grande (incluyendo Alaska y Hawái) en extensión (9.8 millones de kms2, comparado con solo 1,9 millones de km2 de México); ii) es muy ancho y largo, incrementando la diversidad de nichos ecológicos diversos, que incluye: los glaciares de Alaska, los desiertos de Nevada, Texas y Nuevo México, el Cañón del Colorado, y la vegetación del cauce del río Mississippi. Pero por supuesto que no debemos olvidar las islas de Hawái: un laboratorio viviente de evolución. Estas últimas, aunque considerablemente diversas, lo más interesante no es eso, sino es el altísimo nivel de endemismo (especies restringidas solo para ahí) de 95% para las plantas vasculares de este archipiélago del Pacifico norte.

Mi propósito no es minimizar la grandiosidad de México en temas de biodiversidad, sino más bien ubicar a nuestro vecino del norte en el contexto apropiado para no extra dimensionar las cualidades de nuestro bello país. Por supuesto que México es extremadamente biodiverso, pero EU, no está tan, tan lejos de eso. Incluso se ha reportado Jaguar en el sur de EU, particularmente en Texas; sin embargo, la caza, especialmente realizada por los rancheros de ese país, lo ha ido exterminando poco a poco.

Pero México, evidentemente es un país claramente megadiverso. El Barón Von Humboldt (1769-1859) consideró a México como un microcosmos del planeta, ya que en éste se encuentran básicamente todos los principales tipos de vegetación del mundo, incluyendo zonas desérticas, tropicales (húmedas y secas), bosques de pino, encino, oyamel, bosques mesófilos de montaña, manglar, chaparral. Todo esto, como consecuencia de su diversidad topográfica, longitudinal y latitudinal altitudinal. Asimismo, grandes cadenas montañosas recorren lo largo y ancho del territorio, sobresaliendo las Sierras: Madre Occidental, Oriental, del Sur, y de Chiapas, entre otras); todas éstas aderezadas por las planicies del suroeste (golfo de México) y por el altiplano mexicano en el centro norte del país. Es decir -en cierta manera- México representa un “archipiélago” debido al aislamiento de dichos valles, separados (o “bardeados”) por sus grandes cadenas montañosas, factor que influye en la separación de dichas zonas, favoreciendo la radiación adaptativa de muchos linajes de plantas y animales. Además de esto, en México confluyen dos contrastantes biotas: neotropical (del sur) y la neártica (del norte).

Pero las anteriores comparaciones no tendrían importancia para los mexicanos, sino no fuera porque compartimos una frontera tan grande con EU de alrededor de 3,055 km en la cual existe una gran interacción biocultural. No obstante, sí existen diferencias considerables, no solo desde el punto de vista de sus recursos naturales, sino de las formas de ser y actuar en los dos países. Las formas de tenencia de la tierra, propiedad privada (por ejemplo) son diametralmente diferentes y que influyen en las dinámicas de conservación de la biodiversidad en ambos países. Pero hay muchas cosas que nos articulan con el vecino del norte, incluyendo la “hibridación” biológica y social. Sí, ¡es más lo que nos une!, todo esto… a pesar del Muro de la Ignominia.





