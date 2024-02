Los Chocolates ofrece talleres artísticos en febrero

El Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Los Chocolates, continúa posicionándose como un importante espacio cultural y artístico, por lo que tendrá diversos talleres y eventos especiales para público diverso durante febrero.

El periodo de inscripciones está abierto hasta el 12 de febrero. Para solicitar más información e inscribirte, escribe al correo: informes.chocolates@gmail.com

Talleres artísticos

Tejido Artesanal

Imparte: Xac Nicté Catalán

Dirigido a público mayor de 12

¿Cuándo?: lunes de 15:00 a 17:00 horas





Pintura sobre tela

Imparte: Yadira Peralta

Dirigido a público a partir de 14 años

¿Cuándo?: martes de 09:00 a 13:00 horas





Pintura sobre barro

Imparte: Yadira Peralta

Dirigido a público a partir de 14 años

¿Cuándo?: miércoles de 09:00 a 13:00 horas





Bocetaje y modelado

Materiales y biodimensionalidad

Imparten: Misael Arturo Flores, Jesús René Marín y Yael Elí Martínez

¿Cuándo?: sábado de 15:00 a 16:30 horas





Circo y malabar

Artes circenses

Imparte: Luis Fernando Castillo

Dirigido a público de 6 a 15 años

¿Cuándo?: martes de 15:30 a 17:00 horas





Teatro Musical

Música, malabares y teatro

Imparte: Esmeralda Osorio, Luis Fernando Castillo y Jacqueline Gorostieta

Dirigido a público de 6 a 15 años

¿Cuándo?: jueves de 16:00 a 18:00 horas

Talleres educativos

Técnicas de lectura

Imparte: Xac Nicté Catalán

Dirigido a público a partir de 12 años

¿Cuándo?: lunes de 17:00 a 18:00 y jueves de 16:00 a 17:00 horas





Cuenta cuentos y libros

Imparte: Donovan Uriel de los Santos

Dirigido a público mayor de 12 años

¿Cuándo?: martes y jueves de 12:00 a 13:00 horas





Aprendiendo y disfrutando de las matemáticas

Imparte: Prof. Manolo SanJuan

Dirigido a público de 12 a 18 años

¿Cuándo?: martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas





Inglés básico para infancias

Imparte: Chain of love: For the world

Dirigido a niños de 8 a 12 años

¿Cuándo?: sábado de 10:00 a 11:30 horas





Regularización infantil

Materias: matemáticas y español

Imparte: docente Remedios Lievanos

Dirigido a público de 7 a 13 años

¿Cuándo?: martes de 13:00 a 14:00 horas





Círculo de lectura en inglés

Imparte: Xac Nicté Catalán

Dirigido a público a partir de 12 años

¿Cuándo?: jueves de 15:00 a 16:00 horas

Talleres de ejercicio

Taichi - Chikung

Ejercicio y técnicas de relajación

Imparte: Tristán Rebolledo

¿Cuándo?: lunes de 09:00 a 10:00 horas





Acondicionamiento físico para jóvenes, adultos y adultos mayores

Promotor: René Bustos Garduño

Dirigido a público mayor de 18 años

¿Cuándo?: miércoles de 10:30 a 11:30 horas





Taller de lucha

Movimientos y cuidado

Imparte: Bernardo "Furia Negra"

¿Cuándo?: sábado de 11:00 a 12:30 horas





Entrenamiento: Karate Do (principiantes)

Imparte: José Manuel Nava

Dirigido a público a partir de 10 años

¿Cuándo?: miércoles de 16:00 a 18:00 horas





Entrenamiento consciente para adultos y adultos mayores

Imparte: Be Safe, Irma Cecilia Sánchez Sandoval

Dirigido a público a partir de 18 años

¿Cuándo?: sábado 17 y 24 de 09:00 a 10:30 horas

Talleres culturales

Plantas medicinales

Aprende sobre su adecuado uso

Imparte: Alejandra Brambila

Dirigido a público a partir de 18 años

¿Cuándo?: lunes de 09:30 a 11:00 horas y jueves de 15:30 a 17:00 horas





Ensamble: Banda Juvenil del Estado de Morelos

Imparte: Esmeralda Osorio

Dirigido a público de 10 a 25 años

¿Cuándo?: sábado de 13:00 a 15:00 horas





Círculo Comunitario de Autocuidado

Acompañamiento psicológico social - comunitario

Imparte: Psic. Nicole Pamela Arce Maldonado

Dirigido a mujeres de todas las edades

¿Cuándo?: lunes de 16:00 a 17:15 horas





Farmacia viva y huerto urbano

Aprende sobre tu jardín, su cuidado y especies

Guía y mediadora: Biólogs Mariana González

Dirigido a público a partir de 8 años

¿Cuándo?: miércoles de 16:00 a 17:00 horas





Círculo de protección

Seguridad y cuidado hacia tu persona

Imparte: Irma Cecilia Sánchez Sandoval

Dirigido a público a partir de 12 años

¿Cuándo?: sábado 16 y 23 de 16:00 a 18:00 horas





