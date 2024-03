'Simplemente Susana' se presenta en Foro Punto Cultural

La obra de teatro "Simplemente Susana" es la nueva propuesta que la compañía Bezares Producciones tendrá en escena durante una corta temporada, con cuatro funciones de marzo a mayo en El Foro Punto Cultural. Su estreno es el sábado 9 de marzo a las 17:00 horas. Boletos ya a la venta.

Esta obra original de Rodolfo Rodríguez, es una comedia dramática llena de diversión con un toque de misterio, que en esta ocasión, se realiza bajo la dirección de Carolina Ponce, y las actuaciones de Sofía Ocampo, Valfré Saavedra, Alberto Bezares, Sebastián Tapia y Beto Báez.

"Durante este año, en Bezares Producciones tenemos la idea de montar puestas en escena constantemente, y tenemos pensadas cuatro en Cuernavaca y una más en la Ciudad de México. Y que mejor que iniciar, con una historia que nos presenta un enredo muy peculiar con el que todos se van a divertir muchísimo", expresó Alberto Bezares, fundador y director de Bezares Producciones.

Carolina Ponce, encargada de la dirección de escena, detalló que han trabajado en este montaje durante dos meses, con ensayos cada semana, y ya están listos para el estreno. Asimismo, nos compartió un poco sobre la historia que el público podrá disfrutar en esta obra.

"Es una comedia romántica donde viven cuatro hombres solos, don Celso Maldonado y sus tres hijos, Daniel, Julián y Kike, y la casa es un relajo. A sus vidas, llegará una chica que se llama Susana que les cambiará la vida al causar un gran enredo", dijo Carolina Ponce.

Una escena de la obra "Simplemente Susana" de la compañía Bezares. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Cómo son los personajes de la obra?

Los integrantes de la familia Maldonado, tienen una personalidad muy definida y peculiar, don Celso, el papá es un exalcohólico, grosero pero con chispa. A Julián, le encanta jugar a la lotería y todos eso juegos de azar; Kike sólo quiere hacer deporte y no le interesa ir a la escuela. Y Daniel, el mayor de los hermanos, es el más responsable, pero tiene una aversión hacia las mujeres y un gran secreto que se va a descubrir en la historia.

Los actores nos cuentan sobre sus personajes:

Sofía Ocampo - Susana y un personaje sorpresa

"Este personaje es todo un reto para mí, porque es la primera vez que interpreto en una sola obra, dos personajes distintos, además, la historia es muy dinámica y tenemos que ir de acuerdo a los tiempos, y yo tengo muchos cambios, y todo eso tras bambalinas es un gran reto. Con mi segundo personaje, debo hacer la voz más gruesa, y a pesar de que soy locutora, en esta ocasión ha sido un gran desafío por tener que hacer cambios que realmente nunca había experimentado".

Valfré Saavedra - Daniel

"Es un personaje bonito porque nos muestra dos caras del amor, una que tiene para su familia, y otra, que es el amor que tiene reservado para alguien muy especial. Creo que Daniel es cualquier persona en este mundo, a quien le cuesta expresar sus emociones, y seguro muchos se van a identificar, porque buscamos el amor y a veces está frente a nosotros".

Alberto Bezares - Don Celso

"Es un señor preocupón y gritón. Realmente está inspirado en un tío nuestro, hermano de mi mamá y de hecho en la obra también se menciona a ella como la Tía Licha. Celso es un ex alcohólico que es abandonado, y se quedó al frente de sus hijos, es un buen padre pero no tiene las delicadeces femeninas y de repente la casa es un caos. Las comedias de Rodolfo Rodríguez son bastante ligeras y dinámicas, y una vez que ya entraste en papel y que lo tienes bien asimilado puedes gesticular y tener diversas reacciones, ya que el mismo texto te va dando y eso es lo que es muy divertido".

Sebastián Tapia - Julián

"Es el hermano de en medio, y como tal debe ser el intermediario entre los problemas de sus hermanos. Este personaje, ha sido un proceso fuerte porque yo he hecho solo teatro musical, y esta es una de las primeras obras profesionales que hago. Estoy más centrado en el canto y aquí es mucho de actuación, un cambio fuerte y me ha costado, también por la comedia, pero gracias al apoyo en conjunto con Caro y Alberto, estamos haciendo un buen trabajo".

Beto Báez - Kike

"Es un personaje que me gusta mucho, y siento que ni estoy actuando, porque así soy hasta en mi casa, es como un día normal en mi vida, tiene una personalidad muy libre. En realidad, es diferente a lo que he estado haciendo, porque en otras he realizado personajes principales y aquí es secundario, pero muy disfrutable y dinámico".

Estos son los personajes de la obra "Simplemente Susana" de Bezares Producciones. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Cuándo son las funciones?

Las cuatro funciones de temporada de "Simplemente Susana" serán los días 9 y 16 de marzo, 20 de abril y 4 de mayo a las 17:00 horas en el Foro Punto Cultural de Cuernavaca.

Tendrán diversas promociones para que no te pierdas esta divertida obra.

Donativo general: 250 pesos

Promoción para 3 personas: 600 pesos

Promoción para 4 personas: 700 pesos

Promoción de 5 personas en adelante: 150 pesos cada uno

Para más información, visita las redes sociales de Bezares Producciones o comunícate al teléfono 7775221151.

